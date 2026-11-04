Austria Wien mit neuem Mitglieder-Rekord

Trotz einer sportlichen Misere in der Bundesliga hat die Wiener Austria mit erstmals mehr als 10.000 Mitgliedern einen Erfolg vermeldet.

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Wie die "Veilchen" am Mittwoch mitteilten, vervierfachte sich die Zahl in den vergangenen fünf Jahren.

Austria-Präsident Kurt Gollowitzer sprach von einer "beeindruckenden Entwicklung" beim derzeit Tabellenvorletzten, der 9.200 Abos verkauft hat.

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Knapp ein Viertel, nämlich 2.413, der violetten Mitglieder ist unter 18 Jahre alt. Damit belaufen sich die U18-Mitglieder auf fast so viele, wie es 2021 gesamt (5.000).