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Vervierfacht

Austria Wien mit neuem Mitglieder-Rekord

Sport Redaktion
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Fans von Austria Wien mit Bannern und Fahnen im Stadion während eines Fußballspiels gegen Rapid Wien.
© APA/GEORG HOCHMUTH
Trotz einer sportlichen Misere in der Bundesliga hat die Wiener Austria mit erstmals mehr als 10.000 Mitgliedern einen Erfolg vermeldet.
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Wie die "Veilchen" am Mittwoch mitteilten, vervierfachte sich die Zahl in den vergangenen fünf Jahren.

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Austria-Präsident Kurt Gollowitzer sprach von einer "beeindruckenden Entwicklung" beim derzeit Tabellenvorletzten, der 9.200 Abos verkauft hat.

Knapp ein Viertel, nämlich 2.413, der violetten Mitglieder ist unter 18 Jahre alt. Damit belaufen sich die U18-Mitglieder auf fast so viele, wie es 2021 gesamt (5.000).

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