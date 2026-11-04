ÖFB-Kicker: "Gleich meine Mama angerufen"

Viel Veränderung ist in Ralf Rangnicks ÖFB-Kader erneut nicht zu finden, doch ein weiterer Teenager steht vor seinem Debüt.

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Nachdem für die letzten Länderspiele der 18-jährige Vasilije Markovic zu seinem Debüt für die Nationalmannschaft kam, zieht nun ein weiterer U17-WM-Held nach.

SK-Sturm-Kicker Luca Weinhandl ist diesmal mit dabei und hofft auf seinen ersten Einsatz ganz oben.

Nominierung hat Weinhandl "schon sehr gefreut"

Gegenüber der "Kleinen Zeitung" verriet der 17-Jährige, dass ihm Rangnick persönlich via Anruf die freudige Botschaft überbrachte. Wenig überraschend hat es ihn "schon sehr gefreut".

Nach dem Gespräch folgte umgehend das Zweitwichtigste: "Ich hab dann aufgelegt und auch gleich meine Mama angerufen."

Luca Weinhandl glänzt bei Sturm Graz © GEPA pictures

Aufgrund seiner starken Leistungen bei den Grazern diese Saison kommt der Schritt wenig überraschend.

Platz in den Top Ten möglich

Kommt der Mittelfeldspieler gegen Irland am 14. November oder drei Tage später gegen Israel zum Einsatz, wäre er auf Platz acht der jüngsten ÖFB-Debütanten aller Zeiten.

Verteidiger Karl Huber war 1927 mit nur vier Tagen mehr hauchdünn älter als Weinhandl, der gegen die Iren 17 Jahre, zehn Monate und drei Tage alt wäre. Knapp vor dem Grazer sitzt übrigens Yusuf Demir, der diesmal auf Abruf nominiert wurde.