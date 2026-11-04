Bitter: Barca-Stammspieler fällt länger aus

Hiobsbotschaft für Hansi Flick und den FC Barcelona, noch eine Stammkraft fällt verletzt aus.

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Als hätte Barca mit Dani Olmo, Jules Koundé, Eric García oder Xavi Espart nicht schon genug Verletzte, kommt nun noch ein herber Ausfall dazu.

Beim 3:0 gegen Aston Villa in der Königsklasse musste Neuzugang Rodri nach nur 45 Minuten angeschlagen vom Feld.

Wurde Rodri überspielt?

Wie nun bekannt wurde, wird die Muskelverletzung im rechten Oberschenkel den ehemaligen Ballon-d'Or-Gewinner mindestens einen Monat kosten. Damit fällt der 30-Jährige auch für Spanien in der kommenden Länderspielpause aus.

Seit seinem Transfer von Manchester City zu den Katalanen für 60 Millionen Euro ist Rodri im Mittelfeld gesetzt. Seither absolvierte er jede Partie und die meisten davon über die volle Spielzeit.

Auch deswegen bekommt Trainer Flick online Kritik ab, weil die Minuten von Rodri nicht besser gemanagt wurden.