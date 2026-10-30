Fahndung
Einbrecher räumten Juwelier in nur 90 Sekunden aus
Wien/Stmk. Der nächste Juwelier-Coup sorgt für Aufsehen: Nachdem Unbekannte am Mittwoch, 28. Oktober, mit einem gestohlenen Lexus-SUV die Auslage des Luxusjuweliers Köck am Wiener Graben gerammt und Schmuck sowie wertvolle Edelsteine gestohlen hatten, wurde nun ein weiterer Einbruch bekannt. Diesmal schlugen die Täter in Graz zu.
Gegen 3 Uhr früh verschafften sich zwei bislang unbekannte Männer in der Nacht auf Freitag, 30. Oktober, gewaltsam Zugang zum Schaufensterbereich eines Juweliergeschäfts in der Grazer Innenstadt. Die Einbrecher gingen dabei offenbar äußerst schnell vor: Innerhalb von nur rund 90 Sekunden rafften sie mehrere hochwertige Armbanduhren zusammen und ergriffen anschließend mit ihrer Beute die Flucht.
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Ermittlungen laufen
In welche Richtung die beiden Männer verschwanden, ist bislang unklar. Auch eine umgehend eingeleitete Fahndung im Grazer Stadtgebiet verlief vorerst ohne Erfolg. Von den Tatverdächtigen fehlt weiterhin jede Spur.
Nach dem Einbruch führte das Kriminalreferat Graz eine Spurensicherung am Tatort durch. Mittlerweile hat das Landeskriminalamt Steiermark die weiteren Ermittlungen übernommen. Wie hoch der entstandene Gesamtschaden ist, steht derzeit noch nicht fest und ist Gegenstand der laufenden Erhebungen.
Ob zwischen dem Einbruch in Graz und dem Rammbock-Coup am Wiener Graben ein Zusammenhang besteht, ist bislang nicht bekannt. Während die Täter in Wien mit einem Fahrzeug die Geschäftsfront durchbrachen, verschafften sich die beiden Verdächtigen in Graz gewaltsam Zugang zum Schaufensterbereich.
Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.
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