Halloween mit Kindern: Wohin sollen wir?

Altersgerechte Gruselstimmung, Spaß und Abenteuer: Die besten Halloween-Events für unsere süßesten Monster.

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Unheimlich schöne Kostüme und kübelweise Süßigkeiten: Es ist kein Wunder, dass Kinder Halloween lieben und dem Gruselfest (31. Oktober) wochenlang entgegenfiebern. So tief verwurzelt wie in den USA ist diese Tradition bei uns aber noch nicht. Von Haus zu Haus zu gehen und nach "Süßem oder Saurem" zu fragen, kann schnell zu Frust führen, wenn die Nachbarn nicht mitspielen.

Was tun zu Halloween?

Es braucht also andere Ideen, um Halloween mit den Kindern zu feiern. Wer am liebsten zu Hause bleibt, könnte einen Filmabend mit altersgerechten Halloween-Filmen planen. Für die Allerkleinsten gibt es "Das kleine Gespenst", größere Kids (ab sechs Jahren) könnten sich bei "Hotel Transsilvanien", "Casper" oder "Nightmare Before Christmas" amüsieren. Ab zehn Jahren kann man sich auch schon an den Klassiker "Ghostbusters" wagen. Achtung: Bedenkt bei der Filmauswahl bitte, wie gruselfest eure Kinder sind!

Party und Abenteuer

Wer lieber unterwegs ist, aber gerne ohne kübelweise Süßkram nach Hause kommen möchte, findet ein großes Angebot an kinderfreundlichen Halloween-Events. Unsere Auswahl:

Halloween am Wiener Zentralfriedhof: Schon zum sechsten Mal verwandelt der größte Friedhof Wiens sich in eine Halloween-Location für Familien und Kinder. Es gibt eine Rätselrallye, besonders Mutige können Sargprobeliegen und es warten tolle Goodiebags darauf, abgeholt zu werden. 31. Oktober, 16 bis 20 Uhr, Halle 2 Zentralfriedhof, Tor 2, Simmeringer Hauptstraße 234. friedhoefewien.at

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Halloween im Wurstelprater: Geister, Hexen, Zombies und Superheld:innen begrüßen die Besucher:innen des Wiener Wurstelpraters. Zehn Mitmach-Stationen mit Spiel, Spaß und Zauberei machen den Ausflug zu einem schaurigen Vergnügen. Auf der Bühne gibt es ein spektakuläres magisches Programm. 30. und 31. Oktober, 14 bis 17 Uhr quer durch den Wurstelprater, 1020 Wien. praterwien.com

Kürbislicht und Knoblauchduft: Im barocken Prunksaal der Österreichischen Nationalbibliothek werden schaurige Geschichten für Kinder von sechs bis zwölf Jahren erzählt. Wer den Besuch richtig auskosten will, kann sich gleich noch einer Grusel-Führung durch das Papyrusmuseum anschließen. 30. und 31. Oktober, Österreichische Nationalbibliothek, Heldenplatz, 1010 Wien. onb.ac.at

Halloween-Rätselrallye im Kindermuseum Schloss Schönbrunn: Die Kinder können grausliche und eklige Geheimnisse des Schlosses entdecken und finden heraus, was die kaiserliche Mumie verbirgt. Bis 2. November, 9.30 bis 17 Uhr, ab sieben Jahren, Schönbrunner Schloßstraße 47, 1130 Wien. kindermuseumschoenbrunn.at

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Gruseliger Herbst auf Schloss Hof: Die Hexen, Vampire und Geister sind los und machen den Besuch zu einem "spuktakulären Event" für die ganze Familie. Mit unheimlichen Lichtererlebnissen, Gespenster-Werkstatt, Rätselführung, Spinnenhöhle und einem Hexenirrgarten. Bis 2. November, 10 bis 19 Uhr, Schloßhof 1, 2294 Schloßhof. schlosshof.at

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Halloween im Böhmischen Prater: Im Tivoli wartet ein buntes Programm mit Spielstationen, Zaubershow, Rätselrallye und Kürbisschnitzen. 30. und 31. Oktober, ab 14 Uhr. Böhmischer Prater, Laaer Wald 30c, 1100 Wien. boehmischer-prater.com

Halloween im Family Park: Der Vergnügungspark im Burgenland ist für seine legendäre Halloween-Party mit Grusel-Parade und aufwändiger Deko berühmt. Heuer wartet eine farbenfrohe Fiesta mit dem Motto "Dia de los Muertos". Bis 1. November, ab 11 Uhr, Märchenparkweg 1, 7062 St. Margarethen. familypark.at

Das klingt doch nach einem gruseligen Vergnügen. Happy Halloween!