Horror-Fans
Cineplexx: Wien ist die Gruselhochburg
Jetzt haben Horrorfilme und Gruselkino Hochsaison! Rund um Halloween boomen Blockbuster, die uns die Haare zu Berge stehen lassen und Alpträume bescheren. Wir wollen Gänsehaut haben und Blut sehen.
Grusel-Hauptstadt
Zum weltweit größten Grusel-Feiertag machte Cineplexx den großen Bundesländer-Vergleich beim österreichischen Kinopublikum und stellte fest: Die meisten Horror-Fans leben in Wien. 42,19 Prozent der österreichweit erfassten Besuche der zehn erfolgreichsten Horrorfilme entfielen zwischen Jänner 2025 und September 2026 auf Wiener Cineplexx Standorte. : Das Cineplexx Millennium City und das Cineplexx Westfield Donau Zentrum sind die beiden besucherstärksten Horror-Kinos Österreichs.
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Nervenkitzel lockt das Publikum an
Generell sind die Österreicher Horror-Fans: Fast jeder zehnte Kinobesuch entfällt auf das Genre. Was für ein Glück, dass es zu Halloween ein Gänsehaut-Programm der Extraklasse gibt: Cineplexx bietet mit "Clayface", "Other Mommy", "Her Private Hell", "Bloody Tennis", "Zombie 2", "Godzilla Minus Zero", "Resident Evil" und vielen mehr eine abwechslungsreiche Auswahl für Horror-Fans.
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