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Cineplexx: Wien ist die Gruselhochburg

Maria Kobetic
von
Zu Halloween ermittelt die Kinokette Österreichs größte Horrorstadt - Wien liegt im Gänsehaut-Ranking vorne.
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Jetzt haben Horrorfilme und Gruselkino Hochsaison! Rund um Halloween boomen Blockbuster, die uns die Haare zu Berge stehen lassen und Alpträume bescheren. Wir wollen Gänsehaut haben und Blut sehen.

Grusel-Hauptstadt

Zum weltweit größten Grusel-Feiertag machte Cineplexx den großen Bundesländer-Vergleich beim österreichischen Kinopublikum und stellte fest: Die meisten Horror-Fans leben in Wien. 42,19 Prozent der österreichweit erfassten Besuche der zehn erfolgreichsten Horrorfilme entfielen zwischen Jänner 2025 und September 2026 auf Wiener Cineplexx Standorte. : Das Cineplexx Millennium City und das Cineplexx Westfield Donau Zentrum sind die beiden besucherstärksten Horror-Kinos Österreichs.

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Nervenkitzel lockt das Publikum an

Generell sind die Österreicher Horror-Fans: Fast jeder zehnte Kinobesuch entfällt auf das Genre. Was für ein Glück, dass es zu Halloween ein Gänsehaut-Programm der Extraklasse gibt: Cineplexx bietet mit "Clayface", "Other Mommy", "Her Private Hell", "Bloody Tennis", "Zombie 2", "Godzilla Minus Zero", "Resident Evil" und vielen mehr eine abwechslungsreiche Auswahl für Horror-Fans.

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