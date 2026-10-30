Wohin am Wochenende? Halloween, Kulinarik & Kultur

Ein schaurig-schönes Wochenende wartet auf uns: Was du am von 30. Oktober bis 1. November erleben kannst - von Ausstellungen bis zu unheimlichen Grusel

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Uns steht ein sehr spezielles Wochenende bevor: Halloween schwemmt eine Horde unheimlicher Kreaturen durchs Land. Kleine Hexen, Vampire und Monster gehen von Haus zu Haus und fordern Süßigkeiten ein, später tummeln sich Geister, Werwölfe und andere Gruselgestalten auf den Tanzflächen.

Kultur und Kulinarik

Es gibt aber nicht nur Untote, die sich auf Partys die Nacht um die Ohren schlagen. Auch tagaktiven Unternehmungslustigen hat das Wochenende viel zu bieten: In der Wiener Albertina wurde gerade die Ausstellung "Her Story" eröffnet, Graz lockt Feinschmecker mit einem internationalen Trüffelfestival.

Das ist los in Österreich: 10 Tipps für 30. Oktober bis 1. November

Was ist los am Wochenende? Wir haben für euch zehn aufregende Events, mit Kultur, Spaß und Party. Der Überblick:

Big Bottle Party - Halloween Edition: Die Wein & Co.-Filiale am Schottentor wird wieder zur Party-Location und lässt den Wein aus Großflaschen fließen. Zu unlimited Drinks gibt es coole Tunes und beste Laune. Zu Halloween sind gruselige Verkleidungen gerne gesehen, aber kein Muss. 31. Oktober, 17 bis 00.00 Uhr, Universitätsring 12, 1010 Wien. Tickets & Info unter weinco.at

"Jagd" von Marie-Louise Motesiczky. © Albertina

"Her Story" in der Albertina: Die neue Ausstellung widmet sich der über Epochen hinweg übersehenen Kunst von Frauen. Werke aus fünf Jahrhunderten zeigen die Arbeiten das Schaffen bemerkenswerter Künstlerinnen und einen neuen Blick auf die Kunstgeschichte. Albertinaplatz 1, 1010 Wien. albertina.at

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Pocoween am Spittelberg: Das Restaurant Poco im Miiro Hotel Spittelberg lädt zu einer Nacht fragwürdiger Charaktere und öffnet den Dancefloor für den Schrecken der Stadt. Zu tanzbaren Tunes gibt es Drinks und Bites. 31. Oktober, ab 19 Uhr. Kirchberggasse 6, 1070 Wien. pocorestaurant.com

Halloween Special Rallye: Die Rätselrallye führt quer durch Wien. Es geht zu ehemaligen Henkerplätzen und alten Katakomben, in Spukhäuser und Folterkeller. Am Ende wartet eine Schatzkiste mit süßen Überraschungen! Tickets und Infos unter archaeo-now.com

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MOON Halloween Special @ MQ Wien: MOON übernimmt das Museumsquartier und veranstaltet eine große Party mitten im Herzen Wiens. Auf 1.600 Quadratmetern geht es rund. Museumsquartier - Halle E, Museumsplatz 1, 1070 Wien. moonevent.at

Ghost Walk Salzburg: Kai Likar erzählt während eines abendlichen Spaziergangs durch die Salzburger Altstadt schaurige Sagen über Begegnungen mit dem Teufel und den Wunderdoktor Paracelsus. 31. Oktober, 18 Uhr, Treffpunkt Residenzplatz 9. Nur Abendkassa! Infos unter salzburg.info

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Not Your Babas Kebab - Halloween-Party: Der Eisbazar Brunnenmarkt serviert Kürbis-Manti zu den anatolischem Funk von DJ Partakal. Kostüme sind optional, gute Stimmung nicht. 31. Oktober, 10 bis 19 Uhr, Yppenplatz, 1160 Wien.

How To Die Better - Friedhof der Namenlosen Tour: Zu Allerheiligen oder auch am Dia de Muertos erkundet ihr eine romantische verlorene Welt und lernt allerhand über Friedhöfe, den Tod und Erinnerungen. 1. November, 11 bis 12.30 Uhr. whoosh.wien

Allerheiligen Lichtermeer am Zentralfriedhof: Sobald die Dunkelheit anbricht, sieht man unzählige Kerzen, die an diesem Feiertag zur Erinnerung an Familie, Freunde und Bekannte entzündet wurden. Am schönsten ist die Stimmung rund um die Jugendstilkirche am Ende der Hauptallee. 1. November, Tor 2, Simmeringer Hauptstraße 234, 1110 Wien. friedhoefewien.at

Trüffelfestival Graz © Graz Tourismus - Werner Krug

Internationales Trüffelfestival in Graz: In ausgewählten Restaurants gibt es unterschiedlichste Gerichte mit Trüffeln. Zahlreiche Aussteller zeigen ihre Spezialitäten rund um den Trüffel, und geführte Trüffelwanderungen führen in die Stadtwälder der Stadt. Bis 1. November. graztourismus.at

Wer sich nach so vielen Unternehmungen nur noch auf der Couch erholen will, findet hier übrigens unsere Watchlist für das Halloween-Wochenende!