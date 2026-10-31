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Auf Intensivstation

Linzerin brutal verprügelt: Zwei 18-Jährige festgenommen

Phillip Platzer
von
Luftaufnahme von Linz bei Dämmerung mit beleuchteten Brücken über die Donau und umliegenden Hügeln.
© Getty Images
Nach einer brutalen Attacke auf eine 63-jährige Frau Anfang Oktober in der Linzer Innenstadt sind zwei 18-jährige Frauen festgenommen worden.
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Das Opfer erlitt unter anderem mehrere Rippenbrüche sowie Prellungen am Oberarm und musste im Spital intensivmedizinisch betreut werden. Danach sollen die beiden Frauen auch noch einen 22-jährigen Zeugen zuerst bedroht und dann mit einem Bierglas am Kopf verletzt haben.

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Laut Aussendung der Polizei stehen die beiden Frauen mit afghanischer bzw. rumänischer Staatsangehörigkeit in Verdacht, in der Nacht auf den 9. Oktober auf der Linzer Landstraße unbegründet die zufällig vorbeikommende 63-jährige Linzerin attackiert und schwer verletzt zu haben. Die 18-jährige in Linz lebende rumänische Staatsangehörige wird zudem verdächtigt, einen ebenfalls zufällig am Tatort befindlichen 22-jährigen afghanischen Staatsangehörigen mit dem Zusammenschlagen gedroht zu haben, um ihn von einer Anzeige abzuhalten.

Nachdem der Mann dennoch die Polizei verständigt hatte, kam es zu einer Auseinandersetzung, bei der die afghanische Staatsangehörige dem jungen Mann mehrere Faustschläge versetzt haben soll. Die 18-jährige Linzerin soll ihm laut Angaben der Polizei zusätzlich ein Bierglas gegen den Kopf geschlagen haben. Der 22-Jährige erlitt eine klaffende Rissquetschwunde an der Stirn. Die Staatsanwaltschaft Linz hat die Ermittlungen übernommen und die beiden Frauen in die Justizanstalt einliefern lassen.

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