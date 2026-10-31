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Wegen Zigarette

Gas-Explosion: PKW fliegt in die Luft

Warnschild mit Aufschrift „Feuerwehr“ vor brennenden Strohballen bei Nacht und Rauchentwicklung.
© IMAGO/5VISION.NEWS
Ein 47-jähriger Autofahrer wurde Samstagfrüh bei einer Explosion in seinem Fahrzeug in Schladming verletzt. Das Unglück geschah, als sich Gas im Wageninneren entzündete.
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Im Ortsteil Untertal wollte ein 47-jähriger Mann am Samstag gegen 07:45 Uhr seinen Pkw in Betrieb nehmen. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich unter anderem zwei Chemiefässer sowie eine Gasflasche im Innenraum des Fahrzeugs. Aus bisher noch ungeklärter Ursache dürfte bereits vor dem Starten des Autos Gas aus der Flasche ausgetreten sein.

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Zigarette löst heftige Detonation aus

Als der Mann eine Zigarette entzündete, kam es im Pkw zu einer schlagartigen Explosion. Durch die enorme Wucht der Detonation wurde das Fahrzeug massiv beschädigt.

Rettung liefert Mann ins Spital

Der 47-jährige Lenker konnte sich nach dem Unfall eigenständig durch ein Seitenfenster aus dem Wrack befreien. Nach der Erstversorgung vor Ort lieferte ihn das Rettungsteam mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Diakonissen-Krankenhaus Schladming ein.

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