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ÖSV-Star verwirrt: Nachbar pennt bei Tennis-Hit weg
Es läuft das Halbfinale in der Wiener Stadthalle: Carlos Alcaraz gegen Daniil Medwedew.
Da fieberte auch ÖSV-Allrounder Marco Schwarz mit. Sein Sitznachbar aber eher weniger. Die Servus-Kameras fingen einen Mann aus Asien ein, der genüsslich ein Nachmittagsschläfchen neben Schwarz hielt.
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Der Ski-Star war auch sichtlich verwirrt.
Experte Alex Antonitsch hatte aber sofort eine Erklärung parat: "Der hat sicher einen Jetlag."
Oder er hebt sich seine volle Energie für die Nummer 1 der Welt auf. Alex Zverev schlägt im zweiten Halbfinale gegen Alex de Minaur um ein Endspiel-Ticket auf.
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