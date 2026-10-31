ÖSV-Star verwirrt: Nachbar pennt bei Tennis-Hit weg

Top-Tennis in der Wiener Stadthalle! Doch auf ServusTV war bei der Live-Übertragung eine kuriose Szene zu sehen - mittendrin ÖSV-Star Marco Schwarz.

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Es läuft das Halbfinale in der Wiener Stadthalle: Carlos Alcaraz gegen Daniil Medwedew.

Da fieberte auch ÖSV-Allrounder Marco Schwarz mit. Sein Sitznachbar aber eher weniger. Die Servus-Kameras fingen einen Mann aus Asien ein, der genüsslich ein Nachmittagsschläfchen neben Schwarz hielt.

Der Ski-Star war auch sichtlich verwirrt.

Experte Alex Antonitsch hatte aber sofort eine Erklärung parat: "Der hat sicher einen Jetlag."

Oder er hebt sich seine volle Energie für die Nummer 1 der Welt auf. Alex Zverev schlägt im zweiten Halbfinale gegen Alex de Minaur um ein Endspiel-Ticket auf.