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Erste Bank Open

Aus in Wien: Zverev schimpft über Stadthalle

Phillip Platzer
von
Alexander Zverev steht mit Tennisschläger während eines Spiels bei den Erste Bank Open in Wien.
© APA/MAX SLOVENCIK
Die neue Tennis-Nummer-1 Alexander Zverev hat am Samstag überraschend das Finale der Erste Bank Open in Wien verpasst. Ihm haben die Bedingungen in der Stadthalle nicht gepasst.
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Zverev musste sich überraschend Alex de Minaur mit 4:6, 6:1, 6:7 geschlagen geben. Damit verpasste der Deutsche das Wien-Traumfinale gegen Carlos Alcaraz.

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Auch Promi-Freundin Sophia Thomalla litt auf den Rängen mit ihrem Alex.

Zverev sparte nicht mit Kritik an der Stadthalle: "Ich fand das Match okay, aber für mich war es dieses Jahr hier schwierig zu spielen. Die Bälle und der Platz sind unfassbar langsam. Damit kommt de Minaur besser zurecht und er war auch besser als ich."

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