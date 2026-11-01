Heimsieg! Miedler/Oberleitner triumphieren in Wien

Österreichischer Tennis-Jubel in der Wiener Stadthalle! Lucas Miedler und Neil Oberleitner haben am Sonntag das Doppel-Finale der Erste Bank Open gegen die US-Amerikaner Ryan Seggerman und Learner Tien mit 6:1, 7:5 gewonnen.

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Das ÖTV-Duo setzte damit seinen beeindruckenden Erfolgslauf fort. Erst seit wenigen Wochen spielen die beiden regelmäßig zusammen, bereits in Shanghai holten sie den Titel beim Masters-1000-Turnier. In Wien folgte nun der nächste Triumph.

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Dritter Wien-Titel für Miedler

Für Miedler ist es bereits der dritte Doppel-Titel in Wien. 2022 und 2024 hatte der Niederösterreicher gemeinsam mit Alexander Erler gewonnen. Oberleitner durfte hingegen erstmals vor heimischem Publikum über den Turniersieg jubeln.

Auf dem Weg ins Finale hatten die beiden Österreicher unter anderem die topgesetzten Wimbledon-Sieger Harri Heliövaara und Henry Patten ausgeschaltet.