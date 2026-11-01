Erste Bank Open
Heimsieg! Miedler/Oberleitner triumphieren in Wien
Das ÖTV-Duo setzte damit seinen beeindruckenden Erfolgslauf fort. Erst seit wenigen Wochen spielen die beiden regelmäßig zusammen, bereits in Shanghai holten sie den Titel beim Masters-1000-Turnier. In Wien folgte nun der nächste Triumph.
Mehr dazu in Kürze ....
Auch interessant
Dritter Wien-Titel für Miedler
Für Miedler ist es bereits der dritte Doppel-Titel in Wien. 2022 und 2024 hatte der Niederösterreicher gemeinsam mit Alexander Erler gewonnen. Oberleitner durfte hingegen erstmals vor heimischem Publikum über den Turniersieg jubeln.
Auf dem Weg ins Finale hatten die beiden Österreicher unter anderem die topgesetzten Wimbledon-Sieger Harri Heliövaara und Henry Patten ausgeschaltet.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden