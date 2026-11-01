Jüngster Weltmeister! Antonelli schreibt F1-Geschichte

Mit Platz 3 beim Formel-1-GP in Mexiko City raste Kimi Antonelli am Sonntag im Stile eines Champipons zum historischen Titelgewinn. Mit 20 Jahren und 68 Tagen krönt sich der Italo-Sensationsmann im Mercedes vier Rennen vor Schluss zum jüngsten F1-Weltmeister aller Zeiten.

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Das Autodromo Hermanos Rodriguez, Sonntag, 23.24 Uhr MEZ: Antonelli rast als dritter über die Ziellinie und ist Weltmeister!

Der dritte Saisonsieg von Ex-Weltmeister Max Verstappen (Red Bull/Rekordsieg Nr. 6 in Mexiko!) vor Lewis Hamilton (Ferrari) wird damit zur Nebensache. "Weltmeister, wir haben es geschafft!", jubelt Mercedes-Boss Toto Wolff im Boxenfunk.

Weltmeister Antonelli heult vor Glück

Millionen Fans vor den TV-Geräten hören, wie der neue Champion hemmungslos heult.

Im Fahrerlager jubeln Papa Marco, Mama Veronika und Schwester Maggie. Lewis Hamilton, Antonellis Vorgänger im Mercedes, ist der erste Gratulant. Italien feiert seinen ersten Weltmeister seit Alberto Ascari 1953, also seit 73 Jahren.

Kollision nach Start - Alles läuft für Antonelli

Die Ausgangsposition: Nur wenn George Russell (Mercedes) oder Lewis Hamilton (Ferrari) den Mexiko-GP gewinnen UND Antonelli das Rennen nicht in den Top 9 beendet, wäre die Entscheidung auf den nächsten GP in Brasilien (8. November) vertagt. Danach sieht es nie aus ...

Gleich nach dem Start die erste Vorentscheidung zugunsten von Antonelli: Charles Leclerc greift seinen aus der Poleposition gestarteten Ferrari-Teamkollegen Lewis Hamilton in Kurve 4 derart ungestüm an, dass sich beide drehen. Das nützt Max Verstappen (Red Bull) und geht in Führung. Weiter hinten kollidiert der WM-Zweite George Russell (Mercedes) mit Isack Hadjar (Red Bull) und kassiert eine 10-Sekunden-Strafe.

Und Antonelli? Der in den vergangenen Tagen kränkelnde Mercedes-Star bleibt cool und hält seinen vierten Startplatz. Der Italo-Youngster weiß: Der vorzeitige Titelgewinn ist ihm praktisch sicher.

Beim ersten Reifenwechsel muss Leclerc eine 5-Sekunden-Strafe (für Start-Kollision) absitzen und kassiert eine 5-Sekunden-Strafe.

Rote Flagge nach Bottas-Crash - Neustart

45. Runde: Ein heftiger Einschlag von Valtteri Bottas (Cadillac) sorgt für eine lange Unterbrechung.

25 Runden vor Schluss wird noch einmal gestartet: Verstappen steht auf Position 1, dahinter dürfen Leclerc (2.), Antonelli (3.) und Hamilton (4.) losfahren. Hamilton quetscht sich an Antonelli und Leclerc vorbei auf Platz 2.

Dann will es Antonelli wissen: Im Rad-an-Rad-Duell überholt er Leclerc und ist auf Podest-Kurs. Platz 3 hinter Verstappen und Hamilton - was für eine Triumphfahrt für Antonelli!

"Ich muss erst verarbeiten, was da passiert ist", meint Antonelli im ersten Interview als Weltmeister. "Danke Mexiko!" Bei den letzten vier Saisonrennen in Brasilien, Las Vegas, Katar und Abu Dhabi will er weitere Siege folgen lassen. Druck hat er jetzt keinen mehr!