Antonelli ehrt F1-Ikone Ayrton Senna

Vor dem Großen Preis von Mexiko (So., 21.00 Uhr, ORF1) steht Andrea Kimi Antonelli unmittelbar vor dem größten Erfolg seiner bisherigen Karriere.

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Der Mercedes-Pilot benötigt lediglich zwei Punkte, um sich den Weltmeistertitel in der Formel 1 zu sichern. Damit würde der Italiener mit 20 Jahren zum jüngsten Weltmeister der Motorsport-Königsklasse aufsteigen und den bisherigen Rekord von Sebastian Vettel aus dem Jahr 2010 ablösen. Doch schon vor dem entscheidenden Rennwochenende sorgt Antonelli mit einer persönlichen Entscheidung für emotionale Schlagzeilen unter Motorsport-Fans.

Antonelli: "Weiterhin mit der 12 fahren"

Wie der Italiener im Gespräch mit der Schweizer Zeitung Blick verkündete, beabsichtigt er, selbst im Falle des Titelgewinns im kommenden Jahr nicht mit der prestigeträchtigen Startnummer 1 an den Start zu gehen.

"Zuerst muss ich meine Aufgabe in Mexiko erledigen", betonte Antonelli. "Aber ich denke, dass ich auch nach Erreichen meines Ziels weiterhin mit der Startnummer 12 fahren werde."

Die Wahl der Startnummer 12 besitzt für den Mercedes-Nachwuchsstar hochgradig symbolischen Charakter: Sie ist eng verknüpft mit Antonellis Bewunderung für die brasilianische Rennsport-Legende Ayrton Senna.

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Auch Senna fuhr mit Nr. 12 zum 1. WM-Titel

Senna trug die Nummer 12 zwischen 1985 und 1988 – zunächst während seiner drei Jahre bei Lotus und anschließend in seiner Premierensaison bei McLaren, in der er 1988 im Alter von 28 Jahren seinen ersten Weltmeistertitel errang. Antonelli könnte nun, acht Jahre jünger als sein Idol damals, in dieselben Fußstapfen treten – und das mit exakt derselben Nummer auf der Nase.

Senna (Spitzname: "the Magic") gilt bis heute als komplettester Fahrer in der Formel 1. Der Brasilianer wurde drei Mal Weltmeister. Er verunglückte tödlich beim GP von San Marino am 1. Mai 1994.

So besteigt Antonelli den WM-Thron

32 Jahre später schickt sich nun Antonelli in Mexiko an, den WM-Thron zu besteigen. So sichert sich Antonelli den Titel in Mexiko:

Ein 9. Platz (oder besser) reicht Antonelli aus eigener Kraft zur Weltmeisterschaft – unabhängig vom Abschneiden der Konkurrenz.

Ein 10. Platz genügt ebenfalls, sofern George Russell das Rennen nicht gewinnt.

Sollten weder Russell noch Hamilton den Sieg in Mexiko einfahren, ist Antonelli auch ohne eigene Punkte vorzeitig Weltmeister.