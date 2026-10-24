Alarm! In den USA droht Chaos-Qualifying

Nach dem ersten Trainings-Tag in Austin für den Formel-1-Grand-Prix der USA herrscht im Fahrerlager helle Aufregung.

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Am Sonntag (ab 21.00 Uhr im oe24-LIVE-TICKER) hat Kimi Antonelli beim GP der USA in Austin, Texas, seinen ersten Titel-Matchball in der laufenden Formel-1-Weltmeisterschaft. Der Mercedes-Youngster könnte sich mit einem Sieg vorzeitig zum Weltmeister krönen, wenn zeitgleich sein Teamkollege George Russell bestenfalls Neunter wird, Lewis Hamilton und Max Verstappen nicht am Podest landen.

Die Wahrscheinlichkeit, dass bereits in den USA alles klar ist, würde sich erhöhen, wenn die letzten beiden Saison-Rennen im Nahen Osten aufgrund der anhaltenden Krise abgesagt werden müssen, dann wäre schon jetzt alles klar. Doch die F1-Bosse warten mit dieser Entscheidung bis zur letzten Sekunde, also muss auch Antonelli vorerst weiterkämpfen, um sich zum jüngsten Formel-1-Weltmeister aller Zeiten zu küren.

Mut macht auch das neue Mercedes-Update, mit dem man nun besser zurechtkommt. Dennoch stellte in den ersten beiden Trainings-Läufen am Freitag Ferrari-Star Charles Leclerc die Konkurrenz mit den jeweiligen Bestzeiten in den Schatten. Jetzt liegt der Fokus voll und ganz auf einem erfolgreichen Qualifying am Samstag (ab 23.00 Uhr im oe24-LIVE-TICKER).

Strafen-Chaos droht

Doch genau hier könnte es zum großen Strafen-Chaos kommen, wenn man die Freitags-Sessions auf dem fordernden Kurs im Süden der USA als Beispiel heranzieht. Denn bereits in den zwei Trainings mussten nicht weniger als 207 Rundenzeiten von den Stewards gestrichen werden.

Grund dafür waren Überschreitungen der Streckenbegrenzung. Somit könnte es auch am Samstag passieren, dass sich ein Fahrer zu früh über eine gute Zeit freut und so enormer Einfluss auf das Endergebnis im Kampf um die Pole Position genommen wird.

Charles Leclerc gab im Austin-Training den Ton an. © APA/AFP/RONALDO SCHEMIDT

Für die Fahrer erschwerend hinzu kommt, dass man im Qualifying nur einen, maximal zwei Versuche für eine Top-Runde hat. Somit ist Chaos beinahe schon vorprogrammiert und der Fight um die beste Position für die Startaufstellung erhält zusätzliche Brisanz.