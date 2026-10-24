ARD-Doku
Vettels Ferrari-Geheimnis: Was Schumacher damit zu tun hatte
Vier WM-Titel und 53 Grand-Prix-Siege prägen die Formel-1-Karriere von Sebastian Vettel. In der vierteiligen ARD-Doku "Being Sebastian Vettel" (seit Donnerstag in der ARD-Mediathek) spricht der 39-Jährige nun über den wahren Hintergrund seines Wechsels von Red Bull zu Ferrari im Jahr 2015.
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Schon 2012 gab es den ersten Kontakt
Nach seinem zweiten Titel erhielt der deutsche Fahrer einen Glückwunsch-Brief von Ferrari-Präsident Luca di Montezemolo (79). Laut Vettel folgte ein "ganz geheimes Treffen", bei dem nach der Vertragssituation und einem möglichen Engagement gefragt wurde. Vettel lehnte damals ab, da er bei Red Bull glücklich war, ließ sich die Tür jedoch "ein bisschen offen".
Schumi als großer Magnet
Die Scuderia träumte nach den Fabeljahren mit Michael Schumacher (57) von einer neuen Ära. Für Vettel war Schumacher ein entscheidender Faktor: "Es war nicht so, dass ich den Traum hatte, wie Michael zu sein. Aber es war ein großer Magnet, der mich angezogen hat."
Der Abschied von Red Bull
Ab 2014 veränderten sich die Vorzeichen: Er bekam mit Daniel Ricciardo (37) einen neuen Teamkollegen, der mit den neu eingeführten Hybridmotoren besser zurechtkam und die Stimmung im Team hatte sich verändert. Vettel fühlte sich "nicht mehr geborgen", weshalb er für ein neues Abenteuer bereit war. Der Traum, mit Ferrari Weltmeister zu werden, erfüllte sich jedoch nicht. Vettel: "Ich glaube, dass man mich nicht verstanden hat, aus dem einfachen Grund, dass ich mich selbst zu dem Zeitpunkt nicht verstanden habe." Er wechselte schließlich zu Aston Martin und beendete 2022 seine Formel-1-Karriere.
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