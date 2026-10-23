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F1-Auftakt in Texas

WM-Krönung wackelt: Antonelli schwächelt im 1. Training

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Ferrari-Formel-1-Pilot Charles Leclerc läuft in roter Teamkleidung und mit Sonnenbrille durch die Boxengasse in Austin.
© APA/AFP/ANGELA WEISS
Verhaltener Auftakt für Kimi Antonelli beim F1-Wochenende in Austin! Der Mercedes-Youngster belegte im 1. Training nur Rang fünf. Die Bestzeit holte Charles Leclerc vor Max Verstappen.
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Formel-1-Jungstar Kimi Antonelli ist verhalten in das wegweisende Rennwochenende auf dem Circuit of The Americas im US-Bundesstaat Texas gestartet. Im ersten einstündigen Freien Training zum Großen Preis der USA musste sich der 20-jährige Mercedes-Pilot mit dem fünften Platz zufriedengeben, ihm fehlten knapp fünf Zehntelsekunden auf die Spitze. Die Tagesbestzeit bei strahlendem Sonnenschein brannte Ferrari-Schildfroh Charles Leclerc in den Asphalt. Der Monegasse setzte sich in einem hauchdünnen Duell mit nur 84 Tausendstelsekunden Vorsprung gegen Red-Bull-Star Max Verstappen durch. Das Rennen am Sonntag ist ab 21:00 Uhr MEZ live auf ServusTV, Sky & im OE24-Liveticker zu sehen.

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Neben den sportlichen Zeiten sorgte vor allem der Untergrund in Austin für heftige Diskussionen im Fahrerlager. Der Kurs baut auf lockerem Boden auf, was immer wieder zu extremen Unebenheiten führt. Max Verstappen fand nach den ersten Runden gewohnt deutliche Worte: "Es ist eine der schönsten Streckenführungen, aber die Bodenwellen, die es hier gibt, sind inakzeptabel." Auch Weltmeister Lando Norris klagte über physische Schmerzen durch die Schläge im Cockpit: "Es gibt viele Stellen, an denen ich Kopfschmerztabletten nehmen muss, bevor ich auf die Strecke gehe."

WM-Traum für Antonelli braucht Schützenhilfe

Ein Mercedes-Formel-1-Rennwagen fährt auf dem Circuit of The Americas an einer großen Flagge des US-Bundesstaates Texas vorbei.
Kimi Antonelli auf dem Circuit of The Americas in Texas: Der Mercedes-Jungstar im heutigen Freien Training beim Großen Preis der USA. Im ersten Einstimmen auf das Rennwochenende belegte der 20-jährige Italiener den fünften Rang. Vor der möglichen Titelentscheidung am Sonntag machten allen Piloten vor allem die extremen Bodenwellen auf dem Kurs schwer zu schaffen. © APA/AFP/ANGELA WEISS

Für Kimi Antonelli steht an diesem Wochenende theoretisch die vorzeitige Krönung zum jüngsten Weltmeister der Formel-1-Geschichte auf dem Spiel. Um den Sack in Texas bereits zuzumachen, benötigt der Italiener allerdings einen Sieg sowie Schützenhilfe. Seine WM-Rivalen George Russell und Lewis Hamilton dürften dabei nicht über die Ränge neun und fünf hinauskommen. Antonelli gibt sich realistisch: "Für mich muss es ein perfektes Wochenende werden, und die anderen müssen ein schlechtes Ergebnis erzielen, was aber eher unwahrscheinlich ist."

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