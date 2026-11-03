Ferrari-Streit: Brisante Leclerc-Klausel enthüllt

Kurz nach dem teaminternen Krach bei Ferrari in Mexiko ist eine brisante Vertragsklausel von Charles Leclerc enthüllt worden.

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Bei der Scuderia Ferrari herrscht weiterhin Alarmstufe Rot. Nachdem die Gerüchte um ein vorzeitiges Ende von Teamchef Fred Vasseur abgeklungen sind, sorgt nun ein interner Streit zwischen den beiden Superstars Charles Leclerc und Lewis Hamilton im Fahrerlager der Formel 1 für Wirbel. Einen Tag später hat F1-Business-Journalist Marc Limbacher eine brisante Vertragsklausel enthüllt.

Ursprung ist der Streit, der am vergangenen Rennwochenende in Mexiko öffentlich ausgetragen wurde. Nachdem sich die beiden Fahrer am Start behindert haben, hat man nach Angaben von Hamilton einen Doppelsieg verspielt. Er kündigte eine direkte Konfrontation an und forderte vom Team eine klare Ansage, um ähnliche Vorkommnisse zukünftig zu verhindern.

Leclerc hingegen versuchte, den Vorfall herunterzuspielen, und zeigte sich unbeeindruckt. Er meinte nach dem Grand Prix nur: „So ist der Rennsport eben.“ Doch hinter den Kulissen brodelt es gewaltig.

Leak sorgt für Unruhe

Umso brisanter ist der Leak, der nun an die Öffentlichkeit geraten ist. Demnach hat der 29-jährige Monegasse seit 2020 eine Klausel in seinem Vertrag. Dabei handelt es sich um eine sogenannte Vorteilsklausel („preferential equity clause“) im sportlichen und technischen Bereich verfügen.

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Dieses vertragliche Detail könnte weitreichende Konsequenzen für die Scuderia haben: Es untersagt Ferrari dem Vernehmen nach, verbindliche schriftliche Einsatzregeln („Rules of Engagement“) für die Stallorder aufzusetzen. Sollte dieser Bericht stimmen, gerät die Führung in Maranello in die Zwickmühle. Hamilton drängt vehement darauf, glasklare Richtlinien für den Zweikampf zu definieren. Ferrari selbst hat den Bericht bisher nicht offiziell bestätigt.

Vasseur weist Vorwürfe zurück

Ferrari-Teamchef Frédéric Vasseur wies den Vorwurf zurück, bei der Scuderia herrsche Regellosigkeit. Nach außen betonte der Franzose, dass klare interne Prinzipien für die Fahrer existieren und kein schriftlicher Kodex nötig sei.

Teamchef Fred Vasseur ist erneut im Fokus. © IMAGO/Action Plus

Die angebliche Geheim-Klausel von Leclerc wirft dennoch ein neues Licht auf Vasseurs Zurückhaltung. Die Scuderia reist nun unter enormem Druck zum anstehenden Grand Prix nach São Paulo in Brasilien, wo die nächste Nagelprobe für den brüchigen Frieden im roten Lager wartet.