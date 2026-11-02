Mit dieser Geste gedenkt Kimi Antonelli Niki Lauda

Kimi Antonelli konnte sich in Mexiko den Fahrer-Weltmeistertitel sichern. Noch vor dem Rennen begeisterte der junge Italiener mit einer einfachen Geste an die österreichische F1-Legende Niki Lauda die Fans.

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Mit 20 Jahren und 68 Tagen holte sich Mercedes-Pilot Kimi Antonelli mit einem dritten Platz in Mexiko den Fahrertitel in der Formel 1. Der Italiener dominierte die gesamte Saison und feiert hochverdient seinen ersten WM-Titel. An diesem besonderen Wochenende gedenkt der jüngste F1-Weltmeister auch einer großen Legende des Sports.

Auf dem eigenen Instagram-Account postete die F1 am Wochenende ein Video von Antonelli, wie er auf einem Roller in die Mercedes-Box fährt. Dabei berührte er mit seiner Hand beim Vorbeifahren die rote Kappe von Niki Lauda. Die F1 schrieb dazu: "Ein durch und durch erstklassiger Akt." Auch die Fans feiern die Geste von Antonelli in den Kommentaren.

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Der dreifache Weltmeister war von September 2012 bis zu seinem Tod im Mai 2019 Aufsichtsratsvorsitzender bei Mercedes-AMG Petronas F1 Team. Die Motorsport-Legende spielte eine sehr wichtige Rolle in der Verpflichtung von Lewis Hamilton. Bei Mercedes betonen viele Verantwortliche, unter anderem Toto Wolff und Hamilton, dass Lauda durch seine direkte Art einer der Schlüsselfiguren für den gigantischen Erfolg des Teams war. Nach seinem Tod 2019 erhielten seine rote Kappe und sein Kopfhörer einen speziellen Platz in der Box.