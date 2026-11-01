Wegen Antonelli: Wettanbieter streichen Formel-1-Wette

In der Welt der Sportwetten lässt sich für gewöhnlich auf fast jedes noch so exotische Ereignis Geld setzen. Doch beim Kampf um die Weltmeisterschaft in der Formel 1 ziehen die großen Buchmacher vor dem Großen Preis von Mexiko überraschend die Notbremse: Wetten auf den Gesamtsieger der Saison 2026 wurden komplett aus dem Programm genommen.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Vor dem Grand Prix auf dem Autódromo Hermanos Rodríguez in Mexiko-Stadt herrscht in der Motorsport-Königsklasse eine ungewohnte Konstellation. Mercedes-Shootingstar Kimi Antonelli steht unmittelbar vor dem größten Erfolg seiner Karriere. Dem Ausnahmetalent aus Bologna genügt beim anstehenden Rennen bereits ein bescheidener neunter Platz, um sich endgültig seine erste WM-Krone in der Formel 1 aufzusetzen.

Selbst bei einem Ausfall in Mexiko scheint der Gesamtsieg kaum noch in Gefahr. Damit der Italiener den Titel noch aus den Händen gibt, müsste ein sportliches Wunder geschehen: Antonelli müsste im Mercedes in sämtlichen verbleibenden vier Saisonrennen ohne Punkte ausscheiden. Gleichzeitig müssten sein Teamkollege George Russell oder Ferrari-Star Lewis Hamilton jedes einzelne dieser Rennen für sich entscheiden.

Mögliche Rennabsagen im Nahen Osten fixieren Titel vorzeitig

Noch brisanter: Womöglich ist der Mercedes-Pilot bereits Weltmeister, ohne dass die Zielflagge überhaupt gefallen ist. Sollten die für den 29. November angesetzten Rennen in Katar sowie das Saisonfinale in Abu Dhabi am 6. Dezember aufgrund der angespannten politischen Sicherheitslage im Nahen Osten abgesagt werden, käme es zu gravierenden Änderungen im Rennkalender:

Ersatzprogramm Imola: Statt der beiden Wüstenrennen würde im Saisonfinale lediglich noch ein einziger Grand Prix im italienischen Imola ausgetragen werden.

Statt der beiden Wüstenrennen würde im Saisonfinale lediglich noch ein einziger Grand Prix im italienischen Imola ausgetragen werden. Mathematisch uneinholbar: Bei einem solchen Rumpfprogramm wäre der Punktevorsprung von Antonelli rechnerisch bereits jetzt für die gesamte Konkurrenz uneinholbar.

99 Prozent Wahrscheinlichkeit: Warum Buchmacher reagieren

Aus diesem Grund verweigern die großen Sportwetten-Anbieter seit dem Herbst jegliche Einsätze auf den italienischen Spitzenreiter. Einige Häuser bieten zwar noch Quoten auf den kommenden Champion an, klammern den Mercedes-Piloten in ihren Listen jedoch explizit aus.

Ein Sprecher aus dem Datencenter des Wettanbieters Tipico begründete den radikalen Schritt gegenüber "BILD" mit mathematischen Gesetzmäßigkeiten: "Ob Quoten noch angeboten werden oder nicht, hängt von der Eintrittswahrscheinlichkeit eines Ereignisses ab. Sobald unsere Daten zeigen, dass diese – wie im Falle von Kimi Antonelli – 99 Prozent überschreitet, läge die korrekte Quote praktisch bei 1,00. Eine solche Quote wäre natürlich nicht sinnvoll, daher wird keine mehr angeboten."

Für Motorsport-Fans bleibt immerhin ein schwacher Trost: Wer auf den Einzelsieger des Rennens in Mexiko-Stadt tippen möchte, findet weiterhin offene Quoten. Auch dort führt kein Weg an einem Namen vorbei: Top-Favorit auf den Rennsieg ist natürlich Kimi Antonelli.