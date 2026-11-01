Gnadenlos ersetzt: F1-Star bricht sein Schweigen

Nach seiner kurzfristigen Ausbootung beim US-Rennstall Haas nimmt Esteban Ocon erstmals Stellung und weist im Netz schwere Vorwürfe entschieden von sich.

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Der 30-jährige Franzose war vom Formel-1-Team Haas kurz vor dem Training am Autodromo Hermanos Rodriguez in Mexiko-Stadt gestrichen worden. Die Entscheidung teilte die Mannschaft knapp drei Stunden vor der Einheit mit, ohne dabei konkrete Gründe zu nennen. Der Rennstall stellte lediglich klar, dass keine Erkrankung vorliegt und kündigte an, vorerst keine weiteren Kommentare abzugeben. Nach dieser Saison übernimmt ohnehin der Brasilianer Rafael Camara das Cockpit von Ocon.

Pilot weist Vorwürfe entschieden zurück

Kurz nach der Qualifikation meldete sich der Pilot schließlich in den sozialen Medien zu Wort. Bei der Quali sowie im Freien Training hatte ihn zuvor der 32-jährige Japaner Ryo Hirakawa im Auto vertreten. Ocon erklärte, dass es am Vorabend wegen unterschiedlicher Sichtweisen zu einer Diskussion gekommen sei.

Spekulationen über Handgreiflichkeiten werden zurückgewiesen

Berichte oder Anschuldigungen über eine angebliche gewaltsame Auseinandersetzung wies der 30-Jährige jedoch kategorisch zurück. Er bat darum, derartige Spekulationen zu unterlassen, und stellte weitere Informationen zu einem späteren Zeitpunkt in Aussicht.

Trennung vor Saisonende gilt als wahrscheinlich

Dass der Franzose in den verbleibenden vier Rennen nach dem Grand Prix von Mexiko noch einmal für Haas an den Start geht, gilt als nahezu ausgeschlossen. Am Freitag hatte er sich über Funk nach einer Ansage seiner deutschen Renningenieurin bezüglich der Reifenwahl lautstark beschwert. Bereits 2024 beendete Ocon nach teaminternem Zoff bei Alpine die Saison nicht. Insgesamt kommt der Pilot seit seinem Debüt im Jahr 2016 auf knapp 200 Einsätze in der Formel 1.