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Ryo Hirakawa übernimmt

Formel-1-Knall: Haas wirft Ocon vor Mexiko-GP raus

Dominik Lehmann
von
Vorzeitiges Haas-Aus für Esteban Ocon?
© APA/AFP/CARL DE SOUZA
Der US-Rennstall Haas hat Esteban Ocon unmittelbar vor dem Formel-1-Grand-Prix in Mexiko aus dem Cockpit geworfen.
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Paukenschlag in der Motorsport-Königsklasse. Haas tauscht wenige Stunden vor dem Qualifying den Fahrer aus. Anstelle von Ocon wird an diesem Rennwochenende der japanische Ersatzpilot Ryo Hirakawa mit 32 Jahren sein Debüt in der Königsklasse feiern.

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Knapp drei Stunden vor dem Samstag-Training im Autodromo Hermanos Rodriguez gab Haas offiziell bekannt, dass Esteban Ocon an diesem Rennwochenende nicht mehr für das US-Team an den Start gehen wird. Zu den genauen Gründen für diese drastische Maßnahme hüllte sich der Rennstall in Schweigen. Es handle sich ausdrücklich nicht um einen Krankheitsfall, stellte das Team lediglich klar – weitere Kommentare zu den Hintergründen werde es vorerst nicht geben.

Ryo Hirakawa wird statt Ocon an den Start gehen.
Ryo Hirakawa wird statt Ocon an den Start gehen. © APA/AFP/ALFREDO ESTRELLA

Damit steht fest, dass der französische Grand-Prix-Gewinner das Spektakel in der Höhenluft von Mexiko-Stadt nur als Zuschauer verfolgen kann. Die Verantwortlichen zogen kurz vor den entscheidenden Sessions die Reißleine und übertrugen das Cockpit für den weiteren Verlauf des Wochenendes an ihren offiziellen Test- und Reservefahrer.

Teaminterner Streit

Die BILD berichtet, dass es am Freitagabend bei einem Team-Meeting zu einem lautstarken Zwischenfall gekommen sein soll. Nachdem der Franzose das Team mit Saisonende ohnehin verlässt, ist scheinbar offen, ob er überhaupt noch einmal für Haas an den Start gehen wird.

Hintergrund soll die Team-Anweisung gewesen sein, dass Ocon während des Trainings auf Medium-Reifen wechseln solle. Der 30-jährige soll sich der Order allerdings wiedersetzt haben.

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