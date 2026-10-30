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Formel 1 in Mexiko

Kimi Antonelli rast trotz Virus-Infekt auf Platz zwei im Training

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Kimi Antonelli blickt im Rennanzug von Mercedes mit schwarzer Sturmhaube aufmerksam in der Boxengasse zur Seite.
© APA/AFP/YURI CORTEZ
Formel-1-Juwel Kimi Antonelli trotzt einer Viruserkrankung und schnappt sich im 1. Training von Mexiko den zweiten Platz behind Charles Leclerc. Dem Mercedes-Star winkt bereits am Sonntag der WM-Titel.
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Mercedes-Shootingstar Kimi Antonelli steht beim Grand Prix von Mexiko vor dem größten Moment seiner Karriere. Trotz einer leichten Viruserkrankung in den vergangenen Tagen präsentierte sich der 20-jährige Italiener beim 1. Freien Training im Autódromo Hermanos Rodríguez blendend erholt und sicherte sich nach 30 absolvierten Runden mit 0,659 Sekunden Rückstand auf Ferrari-Pilot Charles Leclerc den zweiten Platz. Antonelli kann sich am Sonntag (21:00 Uhr/live ORF 1 & oe24-Liveticker) als jüngster Formel-1-Weltmeister der Geschichte krönen.

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Für den vorzeitigen Titelgewinn vier Rennen vor Saisonende reicht dem Mercedes-Piloten am Sonntag bereits ein neunter Rang. Sollte sein Verfolger Lewis Hamilton im Ferrari siegen, würde dem Italiener sogar Platz zehn genügen, um Nachfolger legendärer Landsleute wie Giuseppe Farina und Alberto Ascari zu werden. Weder Teamkollege George Russell noch Hamilton können den Triumph des Jungstars bei normalem Rennverlauf verhindern, da Antonellis Vorsprung in der Weltmeisteschaft schier uneinholbar erscheint.

Nachwuchsfahrer prägen das Freie Training in Mexiko

Frederik Vesti blickt im grünen Hoodie des Mercedes-AMG Petronas F1 Teams aufmerksam zur Seite.
Einsatz für den Ersatzpiloten: Der Däne Frederik Vesti vertrat George Russell im 1. Freien Training beim Formel-1-Wochenende in Mexiko-Stadt im Mercedes-Cockpit und landete auf dem vierten Rang. © Getty Images

Das Auftakttraining im über 2.000 Meter hoch gelegenen Mexiko-Stadt stand ganz im Zeichen der Regelung für Nachwuchsfahrer. Gleich zehn der insgesamt 22 Boliden wurden von Test- und Ersatzpiloten gesteuert. Unter anderem übernahm Frederik Vesti das Cockpit von Russell und landete knapp vor Hamilton auf dem dritten Rang. Das für die Startaufstellung entscheidende Qualifying steigt am Samstag (22:00 Uhr/live ORF 1, Sky & Sport24-Liveticker), ehe es am Sonntag um die WM-Entscheidung geht.

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