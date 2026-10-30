Zwangspause für Alaba: Udinese-Star verpasst auch Roma-Hit

ÖFB-Teamkapitän David Alaba muss verletzungsbedingt weiter pausieren und verpasst auch das Duell mit AS Roma. Bei ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick wachsen vor der Kaderbekanntgabe die Sorgen.

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David Alaba steht dem italienischen Erstligisten Udinese Calcio auch im kommenden Heimspiel am Samstag (18:00 Uhr/live Sport24-Liveticker) gegen die AS Roma nicht zur Verfügung. Wie Udinese-Trainer Kosta Runjaic am Freitag auf der Pressekonferenz bestätigte, laboriert Österreichs Teamkapitän weiterhin an einer Muskelzerrung in der rechten Wade. Zu genauen Genesungsfortschritten des 34-jährigen Abwehrchefs machte der Betreuer keine Angaben, wodurch auch der Einsatz im ÖFB-Nationalteam auf der Kippe steht.

Sorgenfalten bei Teamchef Ralf Rangnick vor Kaderbekanntgabe

Die erneute Hiobsbotschaft kommt für das österreichische Nationalteam zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt. Teamchef Ralf Rangnick nominiert bereits am Montag den Kader für die anstehenden Partien in der Nations League gegen Irland und Israel. Ob der Abwehrchef rechtzeitig fit wird, ist unklar. Seit seinem spektakulären Transfer von Real Madrid zu den Norditalienern kam der ÖFB-Star verletzungsbedingt erst auf magere 63 Spielminuten. Neben Alaba muss der Tabellensiebzehnte im Kräftemessen mit dem Tabellendritten Roma zudem auf Innenverteidiger Oumar Solet verzichten.