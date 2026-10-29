David Alaba (34) sagt ÖFB-Team ab

Statt Nations League: Kapitän will in der Länderspielpause an seinem Comeback arbeiten.

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David Alaba muss verletzungsbedingt weiter eine Zwangspause einlegen, hat aber bereits einen klaren Fahrplan für sein Comeback vorgelegt. Wie italienische Sportmedien berichten, wird der ÖFB-Kapitän auf eine Einberufung in das österreichische Nationalteam für die anstehenden Nations-League-Spiele im November verzichten.

Teamchef Ralf Rangnick nominiert am kommenden Montag seinen Kader für die Duelle gegen Irland (Sa., 14.11.) und Israel (Di., 17.11.).

Rückkehr für 22. November geplant

Stattdessen absolviert Alaba in Udine eine therapeutische Pause sowie sein Reha-Programm. Das Ziel des medizinischen Stabs von Udinese Calcio ist klar definiert: Der Verteidiger soll die zweiwöchige Länderspielpause nutzen, um die klinische Heilung abzuschließen und seine optimale Leistungsfähigkeit wiederzuerlangen.

Als realistisches Ziel für seine Rückkehr auf den Platz ist das Auswärtsspiel gegen den FC Bologna am Sonntag, den 22. November, angesetzt.

Joker-Rolle als Option

Ob Alaba in Bologna direkt in der Startelf stehen wird, bleibt jedoch vorerst offen. Udinese wird die Reaktionen der Wadenmuskulatur in den intensivsten Trainingseinheiten der Vorbereitungswoche genau beobachten.

Um das Risiko eines erneuten Rückfalls zu minimieren, gilt auch ein schrittweiser Aufbau über eine Joker-Rolle als denkbare Option. Der Verein hat zudem betont, dass Alabas Zustand im Wochenrhythmus neu evaluiert wird und kein unnötiger Druck aufgebaut werden soll – auch mit Blick auf seine verletzungsgeprägte jüngere Vorgeschichte.

Auswechslung nach Startelf-Debüt

Auslöser für die Zwangspause war ein Zwischenfall in der Liga: Bei der 0:3-Heimniederlage gegen US Lecce stand Alaba erstmals seit seinem Wechsel im Startaufgebot von Udinese Calcio, nachdem er zuvor gegen den FC Torino sein Debüt als Einwechselspieler gefeiert hatte. Zur Halbzeit musste er aufgrund körperlicher Beschwerden ausgewechselt und durch Matteo Palma ersetzt werde.

Die anschließenden Untersuchungen bestätigten eine Muskelverhärtung im rechten Wadenbereich. Nachdem die Partien gegen den AC Milan und Parma bereits absolviert sind, verpasst Alaba bis zur Länderspielpause nur noch das Samstagsspiel gegen die AS Roma.