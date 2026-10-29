Sturm Graz legt sich mit Heiligen Geist an

Vor dem brisanten Pack-Derby am Sonntag kochen im Lavanttal die Gemüter über.

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Am Sonntag, 1. November, empfängt der Wolfsberger AC den SK Sturm Graz in der 11. Bundesliga-Runde. Anpfiff: 14:30 Uhr – und damit exakt zur Hauptzeit der traditionellen Allerheiligen-Gräbersegnung.

Bei den Kärntner Fans und Verantwortlichen sorgt der Termin mitten am Nachmittag für gewaltigen Unmut, zumal der Auslöser für das Anstoß-Fiasko ausgerechnet bei den Gästen aus Graz liegt.

Grünes Licht von Bundesliga & Sky

In einer Social-Media-Posting bezog der WAC Stellung. Zahlreiche Beschwerden von Anhängern hatten den Klub erreicht, die an diesem tief im Brauchtum verwurzelten Feiertag vor der Wahl stehen: Gang auf den Friedhof oder Gang ins Stadion?

Vorstoß der Kärntner: Um den Fans beides zu ermöglichen, beantragte der WAC bei der Österreichischen Fußball-Bundesliga eine Verlegung des Spiels auf 19 Uhr.

Grünes Licht von Liga & Sky: Sowohl die Bundesliga als auch Rechteinhaber Sky stimmten dem späten Anpfiff umgehend zu.

Blockade aus der Steiermark: Der Antrag scheiterte letztlich am strikten Nein von Sturm Graz. Ohne die Zustimmung des Gastklubs waren der Liga die Hände gebunden – der Ball rollt somit mitten am Nachmittag.

Wolfsberg steckt in der Krise

Dass die Grazer dem traditionellen Feiertagsfrieden einen Strich durch die Rechnung machten, sorgt in Wolfsberg für mächtig Zündstoff und geladene Stimmung im Vorfeld des Schlagabtausches.

Die Wölfe sind nach den Turbulenzen der letzten Tage doppelt gefordert und brannten auf Wiedergutmachung. Erst unter der Woche kassierte die Mannschaft von Manfred Schmid beim 0:1 gegen den Zweitligisten FC Wels die nächste bittere Enttäuschung.

Der Titelträger von 2025 schied vorzeitig aus dem ÖFB-Cup aus – der erhoffte Trainereffekt nach dem Wechsel von Markus Silberberger zu Schmid blieb damit im zweiten Spiel in Folge komplett aus.