Fans sauer: ORF steigt plötzlich aus Liveübertragung aus

Der ORF sorgt wieder einmal für Fußball-Wirbel.

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Ärger bei Fußballfans während des Tiroler Derbys im ÖFB-Cup: Tausende Zuschauer verfolgten am Mittwochabend die Achtelfinalpartie zwischen Wacker Innsbruck und der WSG Tirol live auf ORF 1. Doch ausgerechnet in der Verlängerung beendete der öffentlich-rechtliche Sender die Übertragung und verwies das Publikum auf ORF Sport+.

Im fast ausverkauften Tivoli-Stadion fieberten rund 16.000 Fans mit, als der Zweitligist aus Innsbruck beim Stand von 1:1 gegen den Rivalen aus Wattens um den Einzug ins Viertelfinale kämpfte. Auch vor den Fernsehbildschirmen verfolgten zahlreiche Zuschauer das brisante Tirol-Derby, in dem Wacker auf eine Cup-Überraschung hoffen durfte.

Nach genau 100 gespielten Minuten in der Verlängerung war auf ORF 1 allerdings Schluss. Kommentator Andreas Thonhauser hatte den Wechsel zuvor angekündigt und die Zuschauer aufgefordert, auf ORF Sport+ umzuschalten.

© GEPA pictures/ Daniel Schoenherr

Dort lief zunächst jedoch noch die Sendung "Sport 20". Erst mit Beginn der 102. Spielminute wurde die Liveübertragung fortgesetzt. Die Fans mussten somit nicht nur die Fernbedienung bemühen, sondern verpassten auch einige Momente des Spiels.

Immerhin blieb ihnen ein entscheidender Treffer während der Unterbrechung erspart. Das entscheidende Elfmeterschießen und damit der Aufstieg der WSG wurde live übertragen.