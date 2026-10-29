Nach Traumtor: Neuer BVB-Wirbel um Marcel Sabitzer

Marcel Sabitzer war beim Pokal-Hit gegen Bremen der Mann des Spiels

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Der Österreicher zirkelte den Ball aus 26,2 Metern mit 110,4 km/h ins Kreuzeck und schoss Borussia Dortmund in der 93. Minute zum 3:2 gegen Werder Bremen. Die statistische Torwahrscheinlichkeit: gerade einmal 3,8 Prozent.

Während Sabitzer von den Fans für seinen Geniestreich gefeiert wird, ist die Zukunft des Österreichers weiterhin völlig offen. Im Sommer hätte der BVB den Mittelfeldspieler bei einem passenden Angebot ziehen lassen. Da sein Vertrag bis 2027 läuft, wäre es die letzte Gelegenheit gewesen, noch eine Ablöse für den 32-Jährigen zu kassieren. Trotz angeblich mehrerer Interessenten kam jedoch kein überzeugendes Angebot zustande. Zudem bekam Sabitzer mit Joey Veerman von PSV Eindhoven einen weiteren Konkurrenten für seine Position.

© APA/AFP/INA FASSBENDER

Keine Gespräche

Trainer Niko Kovac hielt dennoch an seinem Spieler fest und schenkte ihm trotz seiner Rolle als Ersatzspieler immer wieder Vertrauen. Dieses zahlte Sabitzer nun eindrucksvoll zurück. Nach dem Pokal-Coup erklärte er, Kovacs Aufforderung, den Freistoß zu schießen, habe ihn zusätzlich bestärkt. Er wisse um die Qualität seines rechten Fußes und habe die nötige Überzeugung gehabt.

Dennoch stehen die Zeichen auf Abschied. Sportdirektor Ole Book stellte klar, dass eine einzelne Aktion nichts an der grundsätzlichen Bewertung ändere. Wie die BILD berichtet, hat es bisher keine Gespräche über einen neuen Vertrag gegeben, eine Verlängerung sei deshalb "unwahrscheinlich".

Offen bleibt auch Sabitzers Zukunft im ÖFB-Team. Der 32-Jährige legt derzeit eine Pause ein, könnte im März für die EM-Quali aber ein Comeback feiern.