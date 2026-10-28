Muslic scheitert an Zweitligist – Lienhart siegt

Schalke 04 ist am Mittwoch in der zweiten Runde des DFB-Pokals gegen Zweitligist Dynamo Dresden ausgeschieden.

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Das Bundesligateam von Trainer Miron Muslic unterlag mit den eingewechselten Österreichern Dejan Ljubicic und Junior Adamu auswärts 0:2 (0:0).

Freiburg bezwang den Zweitligisten VfL Wolfsburg vor Heimpublikum nach 1:2-Rückstand 3:2. Philipp Lienhart verteidigte ab der 68. Minute und leistete die Vorlage zum späten Siegtor von Keisuke Goto (92.).

Stuttgart besiegte Paderborn auswärts 1:0 (0:0), Deniz Undav traf in der Nachspielzeit.