DFB-Pokal
Muslic scheitert an Zweitligist – Lienhart siegt
Das Bundesligateam von Trainer Miron Muslic unterlag mit den eingewechselten Österreichern Dejan Ljubicic und Junior Adamu auswärts 0:2 (0:0).
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Freiburg bezwang den Zweitligisten VfL Wolfsburg vor Heimpublikum nach 1:2-Rückstand 3:2. Philipp Lienhart verteidigte ab der 68. Minute und leistete die Vorlage zum späten Siegtor von Keisuke Goto (92.).
Stuttgart besiegte Paderborn auswärts 1:0 (0:0), Deniz Undav traf in der Nachspielzeit.
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