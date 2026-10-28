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Muslic scheitert an Zweitligist – Lienhart siegt

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Drei enttäuschte Schalke-Spieler und ihr Trainer nach einer Niederlage im Fußballstadion.
© Getty Images
Schalke 04 ist am Mittwoch in der zweiten Runde des DFB-Pokals gegen Zweitligist Dynamo Dresden ausgeschieden.
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Das Bundesligateam von Trainer Miron Muslic unterlag mit den eingewechselten Österreichern Dejan Ljubicic und Junior Adamu auswärts 0:2 (0:0).

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Stuttgart besiegte Paderborn auswärts 1:0 (0:0), Deniz Undav traf in der Nachspielzeit.

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