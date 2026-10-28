Entscheidung um Cristiano Ronaldo (41) gefallen

So geht es für den portugiesischen Superstar weiter.

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Cristiano Ronaldo soll schon im November in die portugiesische Nationalmannschaft zurückkehren. Nach übereinstimmenden Medienberichten aus Portugal steht der 41-jährige Superstar im vorläufigen Kader für die Nations-League-Spiele gegen Dänemark am 14. November und Wales am 17. November.

Wende nach Eklat

Zuletzt hatte es zwischen Ronaldo und Nationaltrainer Jorge Jesus heftige Spannungen gegeben. Auslöser war Portugals 2:1-Sieg gegen Norwegen, bei dem Ronaldo lange auf einen Einsatz hoffte, letztlich aber nicht eingewechselt wurde. Der Angreifer soll sich anschließend über nicht eingehaltene Absprachen zu seiner Rolle im Team beschwert haben.

© Getty Images

Sperre läuft aus

Vor dem folgenden Spiel gegen Dänemark eskalierte der Konflikt: Ronaldo reiste laut den Berichten ohne Erlaubnis aus dem Trainingslager ab und soll zuvor das Mannschaftstraining verweigert haben. Der portugiesische Verband reagierte mit einer 30-tägigen Sperre und einer Geldstrafe von 255 Euro. Diese soll am 30. Oktober enden.

Inzwischen gibt es offenbar Bemühungen um eine Versöhnung. Ronaldo hatte seine Karriere im Nationalteam nie für beendet erklärt, eigene Fehler eingeräumt und sich bei seinen Mitspielern entschuldigt. Auch Verbandspräsident Pedro Proença soll sich für eine Rückkehr einsetzen. Nach der Aufnahme in den vorläufigen Kader soll es nun tatsächlich zur Nominierung und damit zum Ronaldo-Comeback kommen.