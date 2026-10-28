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Nach Doppelpack: Baumgartner enthüllt seinen Fitness-Zustand

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Leipzig-Spieler jubeln nach dem DFB-Pokal-Sieg gegen Rot-Weiss Essen vor dem Tor und feiern gemeinsam.
© IMAGO/Picture Point LE
Christoph Baumgartner rettet Leipzig vor dem Pokal-Aus. Doch nach viereinhalb Monaten Verletzungspause ist der ÖFB-Star noch längst nicht fit.
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Zwei Tore innerhalb von vier Minuten, der Einzug ins Pokal-Achtelfinale gerettet – und das mit gerade einmal 80 Prozent seiner Leistungsfähigkeit. Christoph Baumgartner wurde beim 2:1 von RB Leipzig gegen Drittligist Rot-Weiss Essen zum gefeierten Helden. Nach dem Spiel überraschte der ÖFB-Teamspieler allerdings mit einem Geständnis.

"Ich bin noch nicht bei 100, vielleicht bei 80 Prozent", erklärte der 27-Jährige. "Trotzdem bin ich froh, dass ich jetzt schon einen Einfluss auf Spiele nehmen kann."

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Vier Tore? Nein, drei Torbeteiligungen in wenigen Tagen

Noch vor einer Woche hatte Baumgartner nach viereinhalb Monaten Verletzungspause sein Comeback gegen Real Madrid gefeiert und prompt einen Treffer vorbereitet. Am Samstag folgte beim 4:0 gegen Elversberg sein erstes Bundesliga-Tor seit der Rückkehr. Am Dienstag drehte er dann im DFB-Pokal mit einem Doppelpack (78., 82.) das Spiel.

Dabei war Leipzig nach dem frühen Gegentor durch Lucas Brumme (9.) und der Gelb-Roten Karte für ÖFB-Kollege Nicolas Seiwald (44.) bereits bedrohlich ins Hintertreffen geraten. Baumgartner kam erst in der 62. Minute und rettete den Favoriten vor einer Blamage.

Spielszene vor dem Tor: RB Leipzig erzielt gegen Rot-Weiss Essen ein Tor im DFB-Pokal-Spiel.
Baumgartner trifft gegen Rot-Weiss Essen zum 1:2. Mit zwei Toren innerhalb von vier Minuten dreht der Österreicher die Partie für Leipzig. © IMAGO/Picture Point LE

Demichelis bremst seinen Matchwinner

Trainer Martín Demichelis würde den Österreicher am liebsten sofort wieder in die Startelf stellen. Doch nach der langen Verletzungspause ist Vorsicht angesagt.

"Baumi ist ein Leader, eine besondere Persönlichkeit", schwärmte der Argentinier. "Ich möchte ihn eigentlich sofort von Anfang an spielen lassen. Aber wir müssen noch Geduld haben nach seiner Verletzung."

Auch Baumgartner räumte ein, dass sein Einsatz in Essen länger ausgefallen war als ursprünglich vorgesehen. Nach viereinhalb Monaten Pause arbeitet sich der Niederösterreicher erst wieder an die volle Belastbarkeit heran.

"Ich war viereinhalb Monate verletzt. Das war heute schon wahrscheinlich mehr, als eigentlich geplant war", sagte er nach dem Spiel.

Comeback nach geplatztem WM-Traum

Hinter Baumgartner liegen schwierige Monate. Eine schwere Oberschenkelverletzung hatte ihn nicht nur zu einer langen Pause gezwungen, sondern auch seine Teilnahme an der Weltmeisterschaft im Sommer verhindert.

Nun hat sich der Offensivspieler innerhalb einer Woche eindrucksvoll zurückgemeldet. Drei Torbeteiligungen in drei Spielen stehen seit seiner Rückkehr zu Buche. Sein nächster Einsatz könnte bereits am Samstag beim Bundesliga-Auswärtsspiel gegen Schalke 04 folgen. Ob er dann schon für die Startelf infrage kommt, ist offen.

Ein RB-Leipzig-Spieler jubelt auf den Knien nach einem Tor im DFB-Pokalspiel.
Erleichterung nach dem Doppelpack: Christoph Baumgartner jubelt über seinen zweiten Treffer, mit dem er Leipzig vor dem Pokal-Aus bewahrt. © Getty Images

Nations League als nächstes Ziel

Bis zum Nations-League-Doppel im November will Baumgartner seiner Bestform wieder möglichst nahekommen. Am 14. November empfängt Österreich Irland in Linz, am 17. November wartet Israel in Debrecen. Für Rangnicks Mannschaft geht es um den Aufstieg in Liga A. Baumgartner hat dafür noch gut zwei Wochen Zeit, um an seiner Fitness zu arbeiten. Nach seinem Doppelpack in Essen schätzte er sich selbst erst bei "vielleicht 80 Prozent" ein.

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