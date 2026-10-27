0:1–Pleite gegen Hertha Wels besiegelt Cup-Aus für den WAC

Der WAC schlittert tiefer in die Krise: Das Bundesliga-Schlusslicht unterlag beim Zweitligisten Hertha Wels mit 0:1 und schied vorzeitig aus dem ÖFB-Cup-Achtelfinale aus.

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Für den Wolfsberger AC setzt sich die Talfahrt ungebremst fort. Das Bundesliga-Schlusslicht musste im ÖFB-Cup-Achtelfinale einen neuerlichen bitteren Dämpfer hinnehmen und unterlag beim Zweitliga-14. Hertha Wels mit 0:1. Für die Kärntner war es bereits die sechste Pflichtspiel-Niederlage in Serie und zugleich die zweite Pleite im zweiten Spiel unter dem neuen Cheftrainer Manfred Schmid.

Den entscheidenden Treffer für die von Interimscoach Markus Lackner betreuten Oberösterreicher erzielte Tolgahan Sahin bereits in der 4. Minute. Der WAC tat sich in der Folge extrem schwer, Lücken in der gegnerischen Abwehrkette zu finden. Die einzigen echten Tormöglichkeiten vor dem Seitenwechsel ließen Giacomo Vrioni (42.) und Donis Avdijaj (45.+2) ungenutzt verstreichen.

Keeper Schröckner hält Welser Sensation fest

Sensation im ÖFB-Cup: Wels-Torhüter Kilian Schröckner pflückt den Ball sicher aus der Luft und hielt den Überraschungssieg im Achtelfinale gegen den Wolfsberger AC fest. © GEPA pictures

Nach dem Wiederbeginn erhöhten die Lavanttaler zwar den Druck und agierten zwingender, scheiterten jedoch immer wieder am stark parierenden Welser Schlussmann Kilian Schröckner. Auf der Gegenseite hatte Ex-WAC-Akteur Christopher Wernitznig sogar die Vorentscheidung auf dem Fuß, sein Versuch landete jedoch nur an der Stange (62.).

Die Hausherren retteten den knappen Vorsprung über die Zeit und feierten den erstmaligen Einzug ins Cup-Viertelfinale der Vereinsgeschichte. Der WAC hingegen verpasste den erhofften Befreiungsschlag und muss sich nun voll auf den Abstiegskampf in der Bundesliga konzentrieren.