"Besoffen?" Rapid-Fans stinksauer auf ORF

Der ORF sorgt wieder einmal für Fußball-Wirbel! Und diesmal ist nicht einmal Rainer Pariasek beteiligt. Die Übertragung des Cup-Spiels zwischen der Vienna und Rapid erntet schwere Kritik.

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Der ORF entschied sich im Achtelfinale des ÖFB-Cups für eine Konferenzschaltung zwischen Vienna gegen Rapid und Austria gegen Hartberg. Die Einzelspiele gab es nur via ORF On zu sehen.

Vor allem die Übertragung der Partie des Rekordmeisters gegen den ältesten Fußballclub des Landes wurde von den Anhängern schwer kritisiert.

"Ist der ORF besoffen?", "Was soll denn das sein?", "Ernsthaft, ORF?", lauteten diverse Kommentare auf Social Media.

Immer wieder schaltete König zur Austria in die Konferenz, das Bild blieb natürlich bei Rapid. Anstatt zu kommentieren, diskutierte der ORF-Kommentator mit seiner Regie: "Ich höre da immer den Didi Wolff in meinem Ohr, das kann ich nicht brauchen!"

In der Pause wurde es noch wilder, da probierte der ORF-Kameramann diverse Winkel und Einstellungen. "Da wird einem ja komplett schwindlig", lautete der Tenor bei den Fußballfans.

Immerhin, Pluspunkte gab es für den DJ der Vienna, der in der Halbzeit ein Feuerwerk aus Hit-Klassikern abbrannte.