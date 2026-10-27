oe24
TV
E-Paper
Immo
Sport

Cup-Ärger

"Besoffen?" Rapid-Fans stinksauer auf ORF

Phillip Platzer
von
Fußballspiel: Torwart springt im Strafraum, mehrere Spieler kämpfen um den Ball.
© APA/GEORG HOCHMUTH
Der ORF sorgt wieder einmal für Fußball-Wirbel! Und diesmal ist nicht einmal Rainer Pariasek beteiligt. Die Übertragung des Cup-Spiels zwischen der Vienna und Rapid erntet schwere Kritik.
OE24 auf Google bevorzugen

Der ORF entschied sich im Achtelfinale des ÖFB-Cups für eine Konferenzschaltung zwischen Vienna gegen Rapid und Austria gegen Hartberg. Die Einzelspiele gab es nur via ORF On zu sehen.

Auch interessant

Nationalstadion: Stadt Wien kontert Rangnicks Vorwürfe

Alarm! Unsere Stadien verfallen immer mehr

Clash in Tirol: Wacker Innsbruck empfängt WSG

Vor allem die Übertragung der Partie des Rekordmeisters gegen den ältesten Fußballclub des Landes wurde von den Anhängern schwer kritisiert.

"Ist der ORF besoffen?", "Was soll denn das sein?", "Ernsthaft, ORF?", lauteten diverse Kommentare auf Social Media.

Immer wieder schaltete König zur Austria in die Konferenz, das Bild blieb natürlich bei Rapid. Anstatt zu kommentieren, diskutierte der ORF-Kommentator mit seiner Regie: "Ich höre da immer den Didi Wolff in meinem Ohr, das kann ich nicht brauchen!"

In der Pause wurde es noch wilder, da probierte der ORF-Kameramann diverse Winkel und Einstellungen. "Da wird einem ja komplett schwindlig", lautete der Tenor bei den Fußballfans.

Immerhin, Pluspunkte gab es für den DJ der Vienna, der in der Halbzeit ein Feuerwerk aus Hit-Klassikern abbrannte.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Mit Pfiffen: Kanes emotionale Rede beim Ballon d'Or

Derby-Fieber im Cup: Rapid peilt bei der Vienna den 7. Sieg in Folge an

Derby-Schlager! Wikinger fordern Cup-Titelverteidiger

»Nur noch drei Tage Fußball!« Yamal-Onkel teilt  gegen Kane aus

Nationalstadion: Stadt Wien kontert Rangnicks Vorwürfe

Clash in Tirol: Wacker Innsbruck empfängt WSG

"Besoffen?" Rapid-Fans stinksauer auf ORF

Helm-Nachfolger Uhlig vor Premiere: Austria im Cup gegen Hartberg

Alarm! Unsere Stadien verfallen immer mehr

Salzburger Cup-Mission führt nach Bregenz