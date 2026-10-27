Derby-Fieber im Cup: Rapid peilt bei der Vienna den 7. Sieg in Folge an

Der bärenstarke Tabellenführer Rapid Wien gastiert bei der formstarken First Vienna FC auf der legendären Hohen Warte und peilt den siebenten Sieg in Serie an.

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Die grün-weiße Dampfwalze rollt unvermindert weiter! Nach dem furiosen 5:1-Gala-Auftritt gegen Austria Lustenau peilt der unangefochtene Bundesliga-Spitzenreiter Rapid Wien am Dienstagabend (18:00 Uhr/live ORF 1 & oe24-Liveticker) den siebenten Pflichtspielsieg in Folge an. Im traditionellen "kleinen" Wiener Derby des Cup-Achtelfinales gastiert die Mannschaft von Cheftrainer Johannes Hoff Thorup bei der First Vienna FC auf der altehrwürdigen Hohen Warte. Für die Hütteldorfer geht es dabei auch um eine historische Wiedergutmachung: Vor exakt 20 Jahren scheiterte Rapid an gleicher Wirkungsstätte im Elfmeterschießen peinlich am damaligen Regionalligisten.

Thorup kündigt Rotation an und fordert volle Konzentration

Trotz der klaren Favoritenrolle nimmt der dänische Rapid-Coach die Hürde in Döbling keineswegs auf die leichte Schulter. "Ein Cupspiel gegen einen Gegner aus der zweiten Spielklasse ist anders als unsere Matches in der Liga. Wir müssen mit derselben Ernsthaftigkeit und dem gleichen Vertrauen in unsere Stärken auftreten", forderte Thorup, der zugleich personelle Veränderungen in der Startelf ankündigte. Die Hausherren präsentieren sich nämlich ebenfalls in blendender Verfassung: Die Döblinger sind seit Mitte August in der 2. Liga ungeschlagen, liegen punktgleich mit Leader Blau-Weiß Linz auf Rang zwei und brennen auf die Sensation.

Ex-Rapidler Zimmermann rechnet sich Chance auf Überraschung aus

Voller Emotionen im Pokal-Fieber: Ex-Rapidler Bernhard Zimmermann jubelt im gelb-blauen Trikot der First Vienna FC gelöst auf dem Rasen. Im traditionellen "kleinen" Wiener Derby des ÖFB-Cup-Achtelfinales fordert der bärenstarke Zweitligist auf der Hohen Warte den Bundesliga-Tabellenführer Rapid Wien gefordert heraus. Die Döblinger brennen auf die Sensation gegen den Favoriten. © GEPA pictures

Besondere Brisanz bringt Bernhard Zimmermann ins Spiel, der nun im Trikot der Vienna seinem Ex-Klub ein Bein stellen möchte. Vienna-Trainer Patrick Enengl weiß um die Mammutaufgabe, gibt sich aber kämpferisch: "Alles muss zusammenpassen, um die kleine Chance auf eine Überraschung zu nutzen. Aber wir werden alles reinwerfen und wollen Rapid ärgern!" Während Rapid auf der Hohen Warte gefordert ist, hofft der Lokalrivale Austria Wien im Parallelspiel unter dem neuen Interimstrainer Max Uhlig zeitgleich gegen den TSV Hartberg auf den ersehnten Befreiungsschlag aus der Krise.