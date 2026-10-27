Erste Bank Open
Tennis-Krieg in Italien! Affärengerüchte & böses Blut unter den Top-Stars?
Ausgerechnet beim Wiener Tennis-Highlight fehlt mit Sinner einer der größten Stars. Der Südtiroler musste seine Teilnahme verletzungsbedingt absagen – und steht nun aus ganz anderen Gründen im Mittelpunkt der Schlagzeilen. Italienische Medien berichten, er soll dem Model Greta Galassi private Nachrichten geschickt haben, obwohl er zu diesem Zeitpunkt noch mit Laila Hasanovic liiert gewesen sein soll. Auch von einem persönlichen Treffen ist die Rede. Brisanter Gesprächsstoff, allerdings sind die Behauptungen bislang unbestätigt.
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Während um Sinners Liebesleben spekuliert wird, liefert Berrettini in Wien den nächsten Aufreger. Sportlich gelang dem Römer mit einem 6:3, 6:4 gegen Tomas Martin Etcheverry ein souveräner Auftakt bei den Erste Bank Open. Doch danach sorgte nicht sein Sieg, sondern ein Interview für Gesprächsstoff.
Instagram-Zoff
Angesprochen auf Musettis jüngsten Titelgewinn in Lyon, der eine vierjährige Durststrecke beendete, reagierte Berrettini auffällig. Zunächst wollte er wissen: "Ist das live?" Dann rang er um Worte und erklärte schließlich, Musetti habe hart für sein Comeback gearbeitet und den Erfolg verdient. Eine höfliche Antwort – doch der Moment davor ließ viele aufhorchen.
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Damit nicht genug: Im Netz wird spekuliert, Berrettini und Musetti würden einander auf Instagram nicht mehr folgen. Ist die Freundschaft abgekühlt? Oder wird aus digitalen Signalen mehr gemacht, als tatsächlich dahintersteckt? Bestätigt ist ein Zerwürfnis jedenfalls nicht.
Brisante Affärengerüchte
Besonders explosiv sind Gerüchte über eine mögliche Affäre zwischen Musetti und Vanessa Bellini, Berrettinis früherer Freundin. In sozialen Netzwerken wird behauptet, zwischen den beiden könnte während Berrettinis Beziehung etwas gelaufen sein. Belege dafür fehlen, und keiner der Spieler hat eine solche Affäre bestätigt.
Auch Aktivitäten in den sozialen Medien rund um Musetti und seine Partnerin Veronica Confalonieri, mit der er zwei Kinder hat, wurden zuletzt zum Anlass für Spekulationen. Ob es tatsächlich private Probleme gibt, ist offen.
Davis-Cup-Auswahl sorgt für neuen Zündstoff
Und dann ist da noch der Davis Cup: Musetti wurde für die kommenden Finals nominiert, Berrettini hingegen nicht. Prompt wird im Netz über einen möglichen Zusammenhang mit den Gerüchten spekuliert. Doch auch dafür gibt es keine bestätigten Hinweise. Ob sportliche Gründe ausschlaggebend waren oder persönliche Spannungen überhaupt eine Rolle spielen, ist nicht bekannt.
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