Lilli Tagger fertigt Venus Williams ab

Zweimal 6:2, null Zweifel! Lilli Tagger sorgt in Guangzhou für einen echten Paukenschlag und fertigt Tennis-Legende Venus Williams im Generationenduell eindrucksvoll ab.

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Die erst 18-jährige Osttirolerin spielt beim WTA-250-Turnier groß auf, nimmt der siebenfachen Grand-Slam-Siegerin gleich mehrfach den Aufschlag ab und zieht mit einer Machtdemonstration ins Achtelfinale ein.

Tagger fackelt gegen die 46-jährige US-Amerikanerin nicht lange. Gleich im ersten Spiel gelingt der Österreicherin das erste Break – ein Auftakt nach Maß, der den Ton für den weiteren Matchverlauf vorgibt. Williams findet kaum Mittel gegen die druckvoll agierende Jung-Österreicherin, die sich mit einem weiteren Break auf 5:2 absetzt und den ersten Satz souverän mit 6:2 eintütet.

Und auch im zweiten Durchgang lässt Tagger nicht locker! Wieder erwischt sie die 28 Jahre ältere Williams früh am falschen Fuß und nimmt der Tennis-Ikone gleich zum 1:0 den Aufschlag ab. Die Osttirolerin bleibt am Drücker, erhöht den Druck und schafft mit dem Break zum 5:2 die Vorentscheidung. Wenig später ist der Coup perfekt: 6:2, 6:2 – Tagger wischt Williams in nur zwei Sätzen vom Platz.

2006 noch kein Einzelsieg für Williams

Für die ehemalige Weltranglistenerste setzt sich damit eine bittere Serie fort. Williams wartet 2026 weiterhin auf ihren ersten Einzelsieg auf der Tour. Bei ihren bisherigen zwölf Turnierstarts war jeweils bereits in der ersten Runde Schluss. In Guangzhou war sie mit einer Wildcard angetreten – doch gegen die selbstbewusst aufspielende Tagger war diesmal nichts zu holen.

Die Österreicherin hingegen darf mit breiter Brust in die nächste Runde gehen. Nach ihrem Viertelfinaleinzug in Osaka gelingt ihr nun mit dem Erfolg gegen eine der bekanntesten Spielerinnen der Tennisgeschichte der nächste große Auftritt. Doch Zeit zum Durchatmen bleibt kaum: Im Achtelfinale wartet mit der Polin Magda Linette die nächste anspruchsvolle Aufgabe.

Kraus ebenfalls im Achtelfinale

Und Tagger ist nicht die einzige ÖTV-Spielerin, die in Guangzhou weiter im Rennen ist. Auch Sinja Kraus hat den Sprung ins Achtelfinale geschafft. Auf die Wienerin wartet dort mit der Spanierin Paula Badosa ebenfalls eine namhafte Gegnerin.

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