DAS müsst ihr jetzt beim Autofahren beachten

Im Herbst ändert sich Wetter und Witterung deutlich. Das Unfallrisiko steigt und Autofahrer sollten diese Tipps beachten.

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Tiefstehende Sonne, Nebel, Wildwechsel und fallendes Laub: Der Herbst bringt auf den Straßen seine Tücken mit. Die Experten vom ÖAMTC wissen was zu tun ist.

Sonne blendet im Tiefstand

Wer bei Tempo 100 nur eine einzige Sekunde von der tiefstehenden Sonne geblendet wird, fährt 30 Meter komplett ohne Sicht. Bei Tempo 50 sind es immer noch lebensgefährliche 14 Meter.

Wichtig: Runter vom Gas, Tempo reduzieren. Unnötigen Stress durch 'Termin-Hetze' verhindern. Auf gut funktionierende Wischerblätter (mindestens jährlich kontrollieren lassen) sowie eine saubere Innenscheibe achten, denn Schmutzreste können durch direkte Sonneneinstrahlung die Sicht besonders beeinträchtigen.

Wirst du geblendet, senke den Blick auf die Fahrbahn direkt vor das Auto. Sonnenbrille (am besten polarisierend) gehört griffbereit ins Auto.

Bei Wildwechsel niemals Lenkrad verreißen

Plötzlich springt ein Reh oder Wildschwein vors Auto? Die Experten vom ÖAMTC wissen: Niemals das Lenkrad verreißen sondern so kräftig wie möglich in die Bremse steigen. Auch lautes Hupen ist wichtig und sofort das Fernlicht ausschalten – schließlich bleiben geblendete Tiere starr stehen.

Plötzliche Nebelfelder verwandeln Landstraßen und Autobahnen schnell. Viele machen den Fehler und orientieren sich dicht an den Rücklichter des Fahrzeuges davor. Doch die Experten wissen: Auf Österreichs Autobahnen helfen die weißen Nebelpunkte auf der Fahrbahn. Sieht du nur noch zwei Punkte, heißt es: Fuß vom Gas, maximal 60 km/h. Ist nur noch ein Punkt zu sehen, sind höchstens 40 km/h erlaubt.

Regen und Nässe führen zum Kontrollverlust

Feuchtes Laub und Regen verwandeln die Fahrbahn nicht selten in eine Rutsche. Selbst ABS und ESP können nicht mehr viel tun, die Reifen verlieren den Grip. Wenn der Kontrollverlust eintritt, Fuß komplett weg vom Gas, auskuppeln, schnell in die gewünschte Richtung gegenlenken und nur ganz gefühlvoll bremsen.

Noch übler ist nur Aquaplaning. Wenn die Reifen im Wasser fahren gilt: nicht bremsen. Stattdessen in die Kupplung treten (oder bei Automatik den Fuß komplett vom Gas nehmen), das Lenkrad stur geradeaus halten und warten, bis der Reifen wieder greift.