Vienna Drive 2027: Über 100 Fahrzeugmarken machen Wien zum PS-Paradies

Hier kommen Motor-Fans ins Schwärmen! Bei der Vienna Drive 2027 warten exklusive Sportwagen und spektakuläre Rennbikes, wenn sich vier Tage lang alles um neue Modelle, starke Designs und die Faszination Mobilität dreht.

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Mehr Marken, mehr Ausstellungsfläche, mehr Erlebnis: Die "Vienna Drive" nimmt Anfang des Jahres wieder Fahrt auf, um sich als größte Mobilitätsmesse des Landes zu etablieren. Vier Tage lang (von 14. bis 17. Jänner 2027) werden mehr als 100 Fahrzeugmarken das Publikum begeistern – von exklusiven Sportwagen und Motorrädern bis hin zu lässigen Rollern findet sich alles, was die Wiener bewegt. Auch das Fahrerlager des legendären Red Bull Erzbergrodeos samt aktuellen Rennbikes findet sich in der Vorankündigung der Veranstalter.

Dabei legt die Mobilitäts-Show gegenüber dem Vorjahr ordentlich zu: Statt 15.000 Quadratmetern stehen in der Messe Wien heuer satte 19.500 Quadratmeter Ausstellungsfläche bereit. Der Grund für den Ausbau ist einfach erklärt: Die Nachfrage ist enorm! Die Vienna Drive 2027 ist nämlich nicht bloß eine Schau zum Staunen, sondern eine Verkaufsmesse zum Anfassen. Besucher können sich vor Ort professionell beraten lassen und beim Händler ihrer Wahl direkt einen Kaufvertrag abschließen - spezielle Messekonditionen inklusive. Ein Messebesuch lohnt sich also speziell für jene, die gerade überlegen, sich ein neues Auto, Motorrad oder einen Roller zuzulegen.

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Strömten zur Vienna Drive 2026 stolze 86.000 Besucher, rechnen die Veranstalter diesmal mit bis zu 100.000 Gästen. Die Ausstellungsfläche ist bereits zu 90 Prozent vergeben. Wichtig zu wissen: Parallel zur Mobilitätsmesse findet die Ferien-Messe statt, wo man sich Inspiration für den nächsten Urlaub holen kann - mit internationalen Reisezielen, heimischen Ferienangeboten und persönlicher Beratung. Wer beide Messen besuchen möchte, kann beim Ticketkauf gutes Geld sparen: Die gemeinsame Tageskarte kostet online bis einschließlich 13. Jänner regulär 15 statt 17 Euro. Jugendliche zwischen 15 und 18 Jahren, Studierende, Personen ab 62 Jahren sowie Menschen mit besonderen Bedürfnissen zahlen im Vorverkauf lediglich 12 Euro. Kinder bis einschließlich 14 Jahre haben freien Eintritt - Tickets gibt es hier.

Stimmen zur Vienna Drive 2027

"70 Fahrzeugmarken von 50 Händlern und Mobilitätsunternehmen waren bei der letzten Vienna Drive 2026 vertreten. 2027 kann sich das Publikum auf über 100 Fahrzeugmarken und das neue Kompetenzzentrum BIKE freuen. Das ist ein erfreulicher nächster Schritt", betont Initiatorin Stephanie Ernst, Obfrau des Wiener Fahrzeughandels. "Wir sehen, dass die Messe auch beim Fachpublikum - also Vertretern aus Industrie, Handel, Zulieferern und dem Motorsport - auf großes Interesse stößt."

Stephanie Ernst, Obfrau des Wiener Fahrzeughandels © Florian Wieser

"Die Vienna Drive ist eine Erfolgsgeschichte für den Wiener Fahrzeughandel. Sie hat sich in kurzer Zeit als starke Plattform etabliert, bringt die Branche zusammen und schafft zugleich den direkten Kontakt zu den Kundinnen und Kunden. Gerade in einer Phase, in der sich Mobilität und Antriebstechnologien stark verändern, ist diese Sichtbarkeit besonders wichtig. Die Vienna Drive zeigt die Leistungsfähigkeit und Vielfalt der Betriebe und setzt damit einen starken Impuls für den Fahrzeughandel und den Wirtschaftsstandort Wien", unterstreicht auch Margarete Kriz-Zwittkovits, Präsidentin der Wirtschaftskammer Wien, die Bedeutung der Mobilitätsmesse.

"Die Vienna Drive gewinnt weiter an Fahrt. Die positive Resonanz des Publikums und das große Interesse der Fahrzeughändler bestärken uns darin, das Angebot im dritten Jahr deutlich auszubauen. Mein besonderer Dank gilt der Initiatorin Stephanie Ernst und dem engagierten Team des Wiener Fahrzeughandels", ergänzt Clara Wiltschke, geschäftsführende Gesellschafterin der AEE.