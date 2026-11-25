Schauspieler Eric Stehfest und seine neue Partnerin Sarah Scheil erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Auf die freudige Nachricht reagierte seine Ex-Frau Edith Stehfest in den sozialen Netzwerken mit einer Mischung aus ehrlicher Freude für die Kinder und spitzzüngigen Kommentaren über die mangelnde Kommunikation ihres Verflossenen.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Für Edith Stehfest kam die Nachricht über den Familienzuwachs auf höchst ungewöhnliche Weise ans Licht. Der Schauspieler hatte seine frühere Ehefrau, mit der er seit 2015 verheiratet war und von der er sich 2025 trennte, nicht persönlich über die Schwangerschaft seiner neuen Partnerin informiert. Stattdessen stieß die zweifache Mutter am Sonntag, dem 22. November, gemeinsam mit ihren beiden Kindern auf das offizielle Verkündungsvideo im Netz. Als sie ihren Sohn und ihre Tochter fragte, ob sie von dem Baby gewusst hätten, verneinten die beiden zunächst. Erst rund eine Stunde später fasste der Sohn den Mut und gestand seiner Mutter die Wahrheit: "Mama, wir wussten das schon länger. Wir durften es dir nicht sagen."

Sarkastische Seitenhiebe in der Instagram-Story

Nachdem das Geheimnis gelüftet war, meldete sich Edith in ihrer Instagram-Story zu Wort und konnte sich einige spöttische Bemerkungen in Richtung ihres Ex-Partners nicht verkneifen: "Mir geht es auf jeden Fall besser, als wenn ich jetzt schwanger wäre." Direkt hinterher schob sie die Begründung für ihre Erleichterung: "Weil das würde nämlich heißen, dass er auch wieder Vater wird." Dass es bei Eric und Sarah so schnell mit Nachwuchs klappte, habe sie ohnehin bereits geahnt: "Das passt zum Zeitplan bei ihm auch immer ganz gut."

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Patchwork-Großfamilie wächst auf fünf Kinder an

Trotz der Sticheleien betonte die Sängerin und Schauspielerin, dass sie dem Paar das Elternglück von Herzen gönne. Vor allem das Wohl ihrer beiden gemeinsamen Kinder stehe für sie an erster Stelle, da sich die Kleinen nach Harmonie sehnen: "Und wenn das dafür sorgt, dann freut mich das total." Für Eric Stehfest ist es nach Sohn und Tochter aus der Ehe mit Edith das dritte Kind. Da seine neue Partnerin Sarah ebenfalls zwei Kinder aus einer früheren Beziehung mitbringt, wächst die Patchwork-Familie mit der Geburt auf insgesamt fünf Kinder an.