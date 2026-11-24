Schauspielerin Mimi Fiedler (51) soll laut einem Bericht der "Bild"-Zeitung als Kandidatin ins RTL-Dschungelcamp nach Australien ziehen. Zuvor wurden bereits vier weitere Namen bekannt.

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Neben Mimi Fiedler hatte die "Bild" bereits Schlager-Ikone Michelle, Reality-Star Serkan Yavuz (33), Schauspielerin Isabell Horn (42) und Nico Legat (28) als Teilnehmer enthüllt. Nach Informationen der Zeitung hätte Mimi Fiedler eigentlich schon in der vergangenen Staffel dabei sein sollen – nun hat es im zweiten Anlauf geklappt. RTL hat weder den Namen von Fiedler noch die der anderen Kandidaten bislang offiziell bestätigt und erklärt - wie immer: "Spekulationen zu möglichen Teilnehmerinnen und Teilnehmern kommentieren wir nicht."

Bekannt aus dem Stuttgarter "Tatort"

Ein Millionenpublikum kennt Mimi Fiedler als Kriminaltechnikerin Nika Banović aus dem Stuttgarter "Tatort", wo sie von 2008 bis 2018 auf Spurensuche ging und die Ermittler unterstützte. Im Dschungel warten nun Hunger, Prüfungen und das Leben auf engem Raum vor Millionen Zuschauern auf sie.

Mimi Fiedler im "Tatort" © SWR

Offener Umgang mit der Vergangenheit

Fiedler bringt zudem eine bewegte Lebensgeschichte mit ins Camp. In ihrem Buch "Trinkerbelle" sprach sie offen über ihre Alkoholsucht und ihren Weg aus der Abhängigkeit. Seit August 2018 lebt sie ohne Alkohol. Im Sommer feierte sie acht Jahre Abstinenz und machte dabei auch die Härte ihres letzten Abends mit Alkohol öffentlich, an dem sie zwei Flaschen Gin getrunken habe. Zudem hatte Fiedler 2023 nach rund vier Jahren das Ende ihrer Ehe mit TV-Produzent Otto Steiner (61) bekanntgegeben.

Erfahrung in anderen Reality-Formaten

Reality-TV ist für die 51-Jährige bereits vertrautes Terrain. Im Jahr 2024 belegte sie bei "Promi Big Brother" den siebten Platz, anschließend trat sie außerdem bei "The Masked Singer" an.