Der Wiener Reality-Star Furkan "Akka" Akkaya (25) hat Krebs. Bei dem Österreicher wurde Schilddrüsenkrebs festgestellt.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Wochenlang wusste Furkan "Akka" Akkaya nicht, was hinter seinen gesundheitlichen Problemen steckt. Jetzt hat der 25-Jährige die Diagnose öffentlich gemacht: Er hat Schilddrüsenkrebs. Zwei Operationen hat er bereits hinter sich, eine weitere Behandlung steht noch bevor.

Auffällige Beule am Hals entdeckt

Auf Instagram schilderte der ehemalige "Temptation Island VIP"-Kandidat, wie die Ärzte den Tumor entdeckten. Zunächst habe er vor allem unter Müdigkeit und Antriebslosigkeit gelitten. Eine auffällige Beule am Hals brachte ihn schließlich dazu, sich untersuchen zu lassen.

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Bei einem Ultraschall fanden die Ärzte einen großen Knoten an der Schilddrüse. Erst weitere Untersuchungen brachten die traurige Gewissheit. "Es hat sich dabei um einen bösartigen Tumor gehandelt, also ich hatte Schilddrüsenkrebs", erklärte Akka.

Zunächst entfernten die Ärzte den rechten Schilddrüsenlappen. Nach weiteren Untersuchungsergebnissen war jedoch klar, dass auch der verbliebene Teil entfernt werden muss. Nur drei Tage nach dem ersten Eingriff wurde Akka deshalb ein zweites Mal operiert.

Weitere Behandlung steht bevor

Den Umständen entsprechend gehe es ihm inzwischen gut. Noch habe er leichte Halsschmerzen und Probleme beim Schlucken. Auch seine Stimme habe sich durch die Operationen verändert.

Abgeschlossen ist die Behandlung aber noch nicht: Als Nächstes soll Akka eine Radiojodtherapie erhalten. Sie kann bei bestimmten Formen von Schilddrüsenkrebs eingesetzt werden, um verbliebenes Schilddrüsengewebe oder Tumorzellen zu behandeln.

Trotz der Diagnose gibt sich der 25-Jährige zuversichtlich. Vor allem die Einschätzung seiner Ärzte mache ihm Hoffnung. "Die haben mir auch von Anfang an gesagt, dass ich die Art von Krebs habe, die die höchsten Heilungschancen hat. Also alles halb so wild", sagte er.