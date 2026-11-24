Russland verschärft im fast fünfjährigen Krieg gegen die Ukraine seine nukleare Rhetorik. Ex-Präsident Dmitri Medwedew warnt nun vor einem möglichen präventiven Atomschlag gegen den Westen.

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Russland hat am Montag vor einem möglichen "präventiven nuklearen Angriff" gewarnt. Der stellvertretende Vorsitzende des russischen Sicherheitsrates, Dmitri Medwedew (61), erklärte in einem Beitrag für das "Moscow Journal of International Law", den die staatliche Nachrichtenagentur TASS auszugsweise veröffentlichte, die Ukraine und ihre NATO-Verbündeten hätten bereits kritische Schwellen überschritten.

Als Auslöser für einen Atomschlag nannte der frühere Präsident einerseits westliche Atomwaffen-Lieferungen an Kiew und andererseits konventionelle Großangriffe mit katastrophalen Folgen: "Der massive Einsatz nicht-nuklearer Mittel, die Katastrophen verursachen, macht einen präventiven nuklearen Angriff durch die Russische Föderation möglich", schrieb Medwedew. Zudem warnte er, dass "geheime oder versteckte Lieferungen von Atomwaffen aus dem Westen an Kiew einen legitimen präventiven nuklearen Angriff durch Russland provozieren werden".

Entscheidung liegt bei Putin

Zwar erlaubt die offizielle russische Nukleardoktrin solche Präventivschläge nicht ausdrücklich, doch sieht Medwedew in derartigen Fällen sogar eine Pflicht Russlands zum Einsatz von Atomwaffen. Bisher habe Moskau im laufenden Krieg – vom Kreml offiziell als "militärische Spezialoperation" bezeichnet – darauf verzichtet, weil keine direkte Notwendigkeit bestand, allerdings sollten sich Kiew und seine Unterstützer keinen "gefährlichen Illusionen" hingeben.

Die endgültige Entscheidung über einen Nukleareinsatz liegt laut Medwedew allein bei Präsident Wladimir Putin, der alle Faktoren sowie die Verhältnismäßigkeit zwischen tatsächlichem Schaden und Vergeltungsmaßnahmen genau abwäge.

Kritik nach Dreiergipfel in China

Brisant ist der Zeitpunkt der Aussagen, da sie nur wenige Tage nach dem Treffen von US-Präsident Donald Trump mit Putin und Chinas Staatschef Xi Jinping am 19. November im chinesischen Shenzhen fielen, bei dem die drei Atommächte Gespräche zur Verringerung nuklearer Risiken vereinbart und bekräftigt hatten, dass ein Atomkrieg niemals geführt werden dürfe.

Juristisch stützte sich Medwedew auf ein Gutachten des Internationalen Gerichtshofs aus dem Jahr 1996, das den Einsatz nuklearer Waffen bei einer existentiellen Bedrohung eines Staates nicht kategorisch ausschließt, diese aber generell als Verstoß gegen das humanitäre Völkerrecht wertet.

Abschließend warf er NATO-Staaten – darunter Deutschland wegen dessen Beteiligung an der nuklearen Abschreckung – vor (Anm. Obwohl Deutschland keine eigenen Atomwaffen hat, ist es in die nukleare Abschreckung der NATO eingebunden), die nukleare Nichtverbreitung zu untergraben, und kritisierte die USA für angebliche Doppelstandards im Umgang mit dem Iran.