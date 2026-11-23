Seit über einem Jahr versucht US-Präsident Donald Trump vergeblich, einen direkten Draht zu Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un aufzubauen. Berichten zufolge ignoriert Pjöngjang sämtliche Annäherungsversuche aus Washington, während das Regime sein Atomwaffenarsenal massiv ausbaut.

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Wie das "Wall Street Journal" unter Berufung auf Regierungskreise berichtet, bemühte sich das Weiße Haus seit dem vergangenen Jahr intensiv um ein persönliches Gespräch. Offizielle Telefonanrufe über bestehende diplomatische Kanäle blieben schlicht unbeantwortet. In der Folge verfasste Donald Trump ein persönliches Schreiben an Kim Jong Un. US-Diplomaten warteten vor dem Gebäude der ständigen Vertretung Nordkoreas bei den Vereinten Nationen in Manhattan, um das Dokument persönlich zu übergeben. Doch die Demütigung folgte umgehend: Ein nordkoreanischer Vertreter warf den Brief wenig später ungeöffnet vor den Augen eines US-Beamten zu Boden.

Diese demonstrative Zurückweisung markiert einen scharfen Bruch zur ersten Amtszeit Trumps. Damals hatten sich beide Politiker dreimal getroffen; im Juni 2019 betrat Trump als erster amtierender US-Präsident nordkoreanischen Boden und sprach öffentlich davon, man habe sich "ineinander verliebt". Nach seiner Rückkehr ins Weiße Haus im Jahr 2025 prallten die Bemühungen jedoch an einer veränderten geopolitischen Realität ab.

Geplatztes Gipfeltreffen in China

Die Kluft zwischen den Staatsmännern trat zuletzt bei einem mehrtägigen Gipfeltreffen in China offen zutage. Während Trump dort Spitzengespräche mit Russlands Präsident Wladimir Putin und Chinas Staatschef Xi Jinping führte und parallel ein Treffen mit Kim anstrebte, blieb der nordkoreanische Machthaber der Konferenz demonstrativ fern. Er besuchte unter anderem einen Ausstellungsraum für Schulbedarf und Lehrmittel in Pjöngjang, reiste zu einem Skigebiet und an den Berg Paektu und stattete der Marineuniversität mit Betonung der maritimen Verteidigung einen Besuch ab.

Auf Nachfrage erklärte Donald Trump gegenüber "NBC News": "Die Beziehung ist da, aber wir haben uns nicht getroffen. Es gab zu viele Treffen... Es hätte nicht geklappt... Wir werden dieses Treffen zu einem bestimmten Zeitpunkt haben." Insidern zufolge hatten US-Unterhändler vor dem Asien-Trip sogar weitreichende Zugeständnisse vorbereitet, darunter ein offizielles Ende des Koreakriegs, die Eröffnung von Verbindungsbüros und den Verzicht auf die explizite Forderung nach vollständiger atomarer Abrüstung im Gegenzug für Obergrenzen bei Raketentests. Kim stellte letztlich jedoch Bedingungen, die Washington nicht akzeptieren konnte.

Strategische Neuausrichtung in Pjöngjang

Nordkoreas Zurückhaltung hat strategische Gründe. Nachdem die Gespräche in Hanoi 2019 an der Sanktionsfrage gescheitert waren und die Biden-Administration das Thema hintanstellte, modernisierte Pjöngjang sein Militär rasant. Das Arsenal wuchs von 20 bis 30 auf schätzungsweise 60 Sprengköpfe; flüssigtreibstoffbetriebene Raketen wurden durch moderne Feststoff-Interkontinentalraketen ersetzt, flankiert von Hyperschallwaffen und Unterwasserdrohnen.

Zudem sicherte sich Kim die Rückendeckung Moskaus: 2023 traf er Putin im fernen Osten Russlands, wenig später kamen nordkoreanische Raketen sowie Truppen im Ukraine-Krieg zum Einsatz. Ein gegenseitiger Verteidigungspakt garantiert Beistand. Da auch Peking keine nukleare Abrüstung mehr einfordert und die nordkoreanische Wirtschaft drei Jahre in Folge um über drei Prozent wuchs, sieht Kim keinen Anlass zu Verhandlungen. Kim Yo-jong, die Schwester des Diktators, bekräftigte am 4. November, Dialog diene den Interessen ihres Landes nur dann, wenn die USA ihre "feindselige" Politik vollständig aufgeben.