Sirenengeheul, unbestätigte Angriffsgerüchte und manipulierte Videos in der Exklave Kaliningrad. Ein Experte schlägt nun Alarm, wie russische Medien die Lage für Nato-Propaganda nutzen.

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In der Nacht auf Sonntag sorgten Meldungen über eine mögliche Attacke auf Kaliningrad für Unruhe in der russischen Exklave zwischen Polen und Litauen. In mehreren Ortschaften heulten Sirenen, der Flughafen schränkte seinen Betrieb zeitweise ein. In den sozialen Netzwerken machten zeitgleich Videos die Runde, die angeblich Luftabwehrfeuer über der Region zeigen sollten. Auch über einen möglichen Schlag gegen die Hafenanlagen und den Marinestützpunkt in Baltijsk wurde spekuliert.

Gerüchte, Fehlalarm und manipulierte Bilder

Ob hinter den Vorfällen tatsächlich ukrainische Drohnen stecken, bleibt völlig offen. "Für einen ukrainischen Angriff auf den Marinestützpunkt oder einen Treffer im Hafenbereich fehlt bislang eine unabhängige Bestätigung", erklärt Osteuropa-Experte Alexander Dubowy gegenüber der Zeitung "20 Minuten". Laut Angaben des Gouverneurs schlug das Warnsystem im Grenzbezirk Neman wegen eines verdächtigen Objekts aus Richtung Litauen an. Die litauische Luftwaffe registrierte jedoch keinerlei Drohne über ihrem Staatsgebiet – ein bloßer Fehlalarm steht daher ebenfalls im Raum. Zudem entpuppten sich einige der im Netz verbreiteten Aufnahmen nachweislich als falsch oder KI-manipuliert.

Kreml-Medien schüren Angst vor Nato

Was Dubowy besonders beunruhigt, ist nicht nur der Vorfall selbst, sondern dessen Ausschlachtung in russischen Medien. So bezeichnete ein Kriegsreporter der kremlnahen Zeitung "Komsomolskaja Prawda" das Geschehen in der Ostsee als "Generalprobe der Nato für eine Blockade Kaliningrads". Auf diese Weise werde der eigenen Bevölkerung zunehmend eingeredet, dass eine direkte militärische Konfrontation mit dem westlichen Militärbündnis näher rückt.

Verdacht auf geplante Täuschungsaktion

Zusätzlich belasten Berichte über eine mutmaßliche russische False-Flag-Operation an der Grenze zu Polen die Sicherheitslage. Dubowy hält es für wahrscheinlich, dass russische Dienste Ende Oktober oder Anfang November eine solche Provokation vorbereitet haben. Nachdem der Chef der polnischen Militärabwehr vor einer möglichen Aktion gewarnt hatte, verstärkte Warschau den Grenzschutz. Recherchen der polnischen Zeitung "Rzeczpospolita" zufolge sollte ein Anschlag mit zahlreichen Todesopfern der Ukraine in die Schuhe geschoben werden. Wie weit diese Pläne tatsächlich fortgeschritten waren, ist öffentlich nicht belegt.

Das Kalkül dahinter liegt für den Experten auf der Hand: Die Solidarität mit der Ukraine soll in Polen untergraben werden. "Für den Kreml wäre schon viel gewonnen, wenn sich in Polen der Eindruck durchsetzte, die Ukraine könnte ihren Nachbarn in den Krieg hineinziehen", betont Dubowy.

Strategisches Zentrum an der Ostsee

Für Moskau besitzt Kaliningrad enormen militärischen Wert. In Baltijsk liegt das wichtigste Hauptquartier der russischen Ostseeflotte, zudem kämpften Teile der dortigen Bodentruppen bereits im Ukraine-Krieg. Schon 2024 reklamierte der ukrainische Militärgeheimdienst eine Sabotageaktion am russischen Kriegsschiff "Serpuchow" in Baltijsk für sich.

Parallel dazu verschärfen Attacken auf russische Exporthäfen in der Ostsee die Situation, mit denen Kiew Moskaus Öleinnahmen treffen will. Ein Drohnenangriff auf einen russischen Frachter auf dem Weg von St. Petersburg nach Baltijsk im Finnischen Meerbusen gilt laut Dubowy als belegt. Die finnischen Streitkräfte halten eine ukrainische Beteiligung für plausibel, Kiew selbst hat sich bislang nicht dazu geäußert. Sollte sich ein ukrainischer Schlag gegen Baltijsk bestätigen, erwartet Dubowy wachsenden russischen Druck auf Litauen. Damit könnte ein Nato-Mitglied direkt von den Auswirkungen eines einzelnen Angriffs erfasst werden. Das Hauptaugenmerk des Experten gilt jedoch der öffentlichen Darstellung in Russland, wo ein möglicher Konflikt mit dem Westen immer stärker normalisiert wird.