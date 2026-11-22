Keine hupenden Autos, kein Verkehrsstress und stattdessen das Rauschen des Meeres: Wer im Urlaub richtig abschalten möchte, findet in Europa besondere Rückzugsorte. Auf diesen zehn Inseln spielen Autos kaum eine Rolle – manche sind sogar fast vollständig autofrei.

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Für viele gehört es zum perfekten Urlaub, den Alltag hinter sich zu lassen. Doch gerade an beliebten Reisezielen sorgen volle Straßen und Motorengeräusche oft für Unruhe. Auf einigen europäischen Inseln ist das anders: Dort bewegen sich Einheimische und Urlauber vor allem zu Fuß, mit dem Fahrrad, per Pferdekutsche oder sogar auf dem Esel.

1. Hydra in Griechenland: Esel statt Autos

Die griechische Insel Hydra liegt südwestlich von Athen und gilt als Paradebeispiel für einen autofreien Urlaub. Statt Autos prägen Esel und Pferde das Straßenbild. Sie transportieren Lebensmittel, Gepäck und andere Waren durch die engen Gassen.

Die griechische Insel Hydra liegt südwestlich von Athen und gilt als Paradebeispiel für einen autofreien Urlaub. © Getty Images

Die Anreise erfolgt mit der Fähre vom Hafen Piräus. Dank des Denkmalschutzes gibt es auf Hydra auch keine großen Hotelanlagen. Die Insel hat ihren ursprünglichen Charakter bewahrt. Wanderwege führen zu malerischen Buchten, kleine Strände laden zum Baden im kristallklaren Wasser ein.

2. Vlieland in den Niederlanden: Kilometerlange Sandstrände

Wer von einem Urlaub mit viel Strand träumt, könnte auf Vlieland fündig werden. Die niederländische Insel liegt nördlich von Texel und bietet mehr als 20 Kilometer Sandstrand. Mit Oost-Vlieland gibt es nur einen bewohnten Ort, in dem etwas mehr als 1.000 Menschen leben.

Wer von einem Urlaub mit viel Strand träumt, könnte auf Vlieland fündig werden. © Getty Images

Autos sind bis auf wenige Ausnahmen kaum vorhanden. Ein Bus und Taxis bilden eine Ausnahme, ansonsten sind Fahrräder und die eigenen Füße die wichtigsten Fortbewegungsmittel. Neben Rad- und Wanderwegen lohnt sich ein Besuch im Tromp’s Huys: Das älteste Gebäude der Insel stammt aus der Zeit um 1575 und beherbergt heute ein Museum.

3. Île de Porquerolles in Frankreich: Ein Juwel an der Côte d’Azur

Mitten an der Côte d’Azur liegt eine Insel, auf der Fahrräder und Spaziergänge statt Luxuskarossen den Alltag bestimmen. Die Île de Porquerolles gehört zur Inselgruppe von Hyères und ist mit der Fähre erreichbar.

Mitten an der Côte d’Azur liegt eine Insel, auf der Fahrräder und Spaziergänge statt Luxuskarossen den Alltag bestimmen. © Getty Images

Rund 30 Kilometer Küste bieten zahlreiche Möglichkeiten zum Baden. Besonders die Nordseite eignet sich für einen Strandtag, während im Süden felsige Klippen und tiefes Wasser dominieren. Wer die Natur erkunden möchte, kann auf Wanderwegen unterwegs sein oder sich ein Mountainbike ausleihen.

4. Hiddensee in Deutschland: Ostseeurlaub ohne Autoverkehr

Auf Hiddensee ist der Autoverkehr bereits seit fast hundert Jahren stark eingeschränkt. Neben einem Elektrobus gibt es nur wenige Ausnahmen. Die Ostseeinsel erreicht man mit der Fähre von Stralsund oder ganzjährig von Rügen aus.

Auf Hiddensee ist der Autoverkehr bereits seit fast hundert Jahren stark eingeschränkt. © Getty Images/Westend61

Vor Ort sind Fahrräder besonders beliebt. Dazu kommen kilometerlange Sandstrände und kleine Inselorte wie Vitte, Neuendorf und Kloster. Ein besonderes Ausflugsziel ist der Leuchtturm Dornbusch, das Wahrzeichen von Hiddensee. Auch das Naturschutzgebiet Dünenheide im Süden lädt zu ausgedehnten Spaziergängen ein.

5. Alicudi in Italien: Eine Insel mit rund 100 Einwohnern

Auf Alicudi wären Autos ohnehin kaum praktisch: Von der Hafenanlage führen schmale Wege und Natursteintreppen bis hinauf zum Gipfel des erloschenen Vulkans Filo dell’Arpa. Die kleine italienische Insel gehört zu den Liparischen Inseln vor der Nordküste Siziliens und hat nur rund 100 Einwohner.

Von der Hafenanlage führen schmale Wege und Natursteintreppen bis hinauf zum Gipfel des erloschenen Vulkans Filo dell’Arpa © Getty Images

Fortbewegung ist hier vor allem zu Fuß oder mit Eseln und Maultieren möglich. Wanderwege führen an Obstgärten und Weinanbauflächen vorbei zu schönen Badebuchten. Die Insel gehört gemeinsam mit den übrigen Äolischen Inseln zum UNESCO-Weltnaturerbe. Im klaren Wasser können Besucher auch schnorcheln oder mit etwas Glück Delfine beobachten.

6. Tunø in Dänemark: Entspannung auf kleinstem Raum

Vor der dänischen Küste bei Odder liegt die kleine Insel Tunø. Hier geht es besonders ruhig zu: Fahrräder, Traktoren mit Anhängern und die eigenen Füße sind die bevorzugten Fortbewegungsmittel.

Vor der dänischen Küste bei Odder liegt die kleine Insel Tunø. © Getty Images

Ein etwa acht Kilometer langer Rundwanderweg führt einmal über die weitgehend unter Naturschutz stehende Insel. Vom höchsten Punkt, der gerade einmal 25 Meter über dem Meeresspiegel liegt, bietet sich ein schöner Ausblick. Im Hafen gibt es eine Räucherei mit regionalen Produkten. Die Fähre von Hou benötigt etwa eine Stunde.

7. Juist in Deutschland: Pferdekutschen statt Autos

Auf der ostfriesischen Insel Juist gehören Pferdekutschen zum Alltag. Sie übernehmen zahlreiche Aufgaben – vom Transport von Gästen bis zur Müllabfuhr und Warenlieferung. Wer lieber selbst unterwegs ist, kann ein Fahrrad nutzen.

Auf der ostfriesischen Insel Juist gehören Pferdekutschen zum Alltag. © Getty Images/imageBROKER RF

Die Insel liegt zwischen Wattenmeer und Nordsee und eignet sich für ausgedehnte Spaziergänge und Wattwanderungen. Naturfreunde können im Bereich der Bilddünen Wasservögel und Robben beobachten. Auch der sogenannte Zauberwald und die langen Strände machen Juist zu einem besonderen Rückzugsort.

8. Lopud in Kroatien: Adriaparadies ohne Autos

Nordwestlich von Dubrovnik liegt die kroatische Insel Lopud. Autos gibt es hier nicht, stattdessen kommen Fahrräder, einige Motorroller und elektrische Golfcarts zum Einsatz.

Nordwestlich von Dubrovnik liegt die kroatische Insel Lopud. Autos gibt es hier nicht. © Getty Images

Besonders bekannt ist die Insel für den Strand Šunj, der zu den schönsten Stränden Kroatiens zählt. Im Sommer kommen allerdings viele Tagesgäste vom Festland, weshalb es dann weniger ruhig sein kann. Sehenswert sind auch der malerische Hafen, die kleinen Gassen und der botanische Garten an der Promenade.

9. Herm auf den Kanalinseln: Eine Insel zum Durchatmen

Die britische Kanalinsel Herm ist gerade einmal rund zwei Quadratkilometer groß und lässt sich bequem zu Fuß erkunden. Hier steht die Natur im Mittelpunkt, während Autoverkehr keine Rolle spielt.

Die britische Kanalinsel Herm ist gerade einmal rund zwei Quadratkilometer groß und lässt sich bequem zu Fuß erkunden. © Getty Images

Zu den schönsten Plätzen gehören die Belvoir Bay mit ihrem Sandstrand und der Shell Beach. Dieser besteht aus Millionen kleiner Muschelfragmente. Übernachten können Gäste unter anderem im Hotel The White House, in Ferienhäusern, Apartments oder auf Campingplätzen. Die Anreise erfolgt per Schiff von der Nachbarinsel Guernsey.

10. Île d’Houat in Frankreich: Naturparadies in der Bretagne

Zum Abschluss geht es in die Bretagne. Die kleine Île d’Houat ist weitgehend autofrei und verfügt nur über wenige Hotels. Viele Besucher kommen mit dem Schiff für einen Tagesausflug von Port Navalo oder Quiberon.

Die kleine Île d’Houat ist weitgehend autofrei und verfügt nur über wenige Hotels. © Getty Images/Photononstop RF

Wer länger bleibt, kann die Insel zu Fuß oder mit dem Fahrrad erkunden. Ein Rundwanderweg führt in etwa vier Stunden einmal um das Eiland. Unterwegs gibt es historische Überreste und mehrere sogenannte Menhire zu entdecken. Nach der Tour bietet sich der große Sandstrand Tréac’h er Gourèd für eine Pause am Meer an. Wichtig: In den Wintermonaten ist auf der Insel nur wenig los. Die beste Reisezeit liegt daher in der Sommersaison.