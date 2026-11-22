Fast zwei Jahrzehnte lang fehlte jede Spur von ihm. Nun ist einem Forschungsteam vor der Küste Australiens eine kleine Sensation gelungen: Ein winziger, farbenprächtiger Fisch wurde erstmals seit 2009 wieder in freier Wildbahn gesichtet.

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Die Meeresbiologin Océane Attlan tauchte in der Nähe von Albany an der Südspitze Westaustraliens, als ihr plötzlich ein ungewöhnlicher Meeresbewohner auffiel. Sie hatte sofort das Gefühl, den Fisch schon einmal gesehen zu haben. "Plötzlich sah ich diesen Fisch", erzählte sie dem "Guardian".

Glückstreffer beim Tauchen

Zunächst konnte Attlan ihre Entdeckung nicht festhalten, weil sie keine Kamera dabeihatte. Sie suchte deshalb rasch einen Tauchpartner, der den Fisch fotografieren konnte. Ihre Vermutung bestätigte sich später: Es handelte sich um den Brauns Papageien-Lippfisch (Pictilabrus brauni).

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Die Art wurde erst 1996 entdeckt und zuletzt 2009 in freier Wildbahn dokumentiert. Der Fisch ist gerade einmal sechs bis sieben Zentimeter groß und fällt durch seine leuchtenden Farben auf. Weil er sehr scheu ist, bekommen ihn selbst erfahrene Taucher nur selten zu Gesicht.

Große Erleichterung für Forscher

Die Fotos wurden auf einer Plattform zur Bestimmung von Fischarten hochgeladen. Zwei Experten des Western Australian Museum und ein weiterer Wissenschaftler bestätigten die Identität des Tieres.

Für die Meeresbiologin ist die Sichtung besonders bedeutend: Sie liefert einen Beleg dafür, dass die Art trotz der jüngsten marinen Hitzewellen im Südwesten Australiens noch existiert. Die Sorge, der kleine Fisch könnte bereits ausgestorben sein, war damit vorerst unbegründet.

© Getty Images

Auch andere Meeresforscher zeigen sich begeistert. Der Meeresbiologe Culum Brown erklärte dem "Guardian", dass solche Wiederentdeckungen immer aufregend seien. Zugleich zeige sich, wie wenig die Wissenschaft noch über die Unterwasserwelt weiß.