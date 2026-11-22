Ein international gesuchter Drogenboss ist in Mexiko festgenommen worden. Fausto Isidro Meza alias "Chapo Isidro" stand auf der FBI-Liste der zehn meistgesuchten Verbrecher. Auf seine Ergreifung waren fünf Millionen Dollar ausgesetzt.

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Mexikos Militär hat den mutmaßlichen Kartellboss bei einem Großeinsatz im Bundesstaat Sinaloa gefasst. Wie das Verteidigungsministerium mitteilte, nahmen Elitesoldaten den 44-Jährigen im Ort Guasave fest. Auch weitere mutmaßliche Mitglieder des Kartells wurden festgesetzt.

Millionen-Kopfgeld auf den Kartellboss

"Chapo Isidro" gehörte zu den zehn meistgesuchten Flüchtigen auf der Liste der US-Bundespolizei FBI. Für Hinweise, die zu seiner Festnahme führen, hatte die Behörde eine Belohnung von fünf Millionen Dollar – umgerechnet rund 4,6 Millionen Euro – ausgesetzt.

"Chapo Isidro" gehörte zu den zehn meistgesuchten Flüchtigen auf der Liste der US-Bundespolizei FBI. © AFP

Meza soll den Schmuggel großer Mengen von Heroin, Methamphetamin, Kokain, Fentanyl und Marihuana in die USA organisiert haben. Die Vorwürfe beziehen sich auf seine mutmaßliche Rolle im internationalen Drogenhandel.

Schüsse und brennende Straßenblockaden

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Die Festnahme löste offenbar gewaltsame Auseinandersetzungen aus. Laut lokalen Medienberichten kam es in Guasave, rund 60 Kilometer von Los Mochis entfernt, zu Schüssen und Panik unter der Bevölkerung. Sicherheitskräfte lieferten sich bewaffnete Gefechte mit mutmaßlichen Kartellmitgliedern. In Teilen der Stadt wurden Straßenblockaden errichtet und Fahrzeuge in Brand gesetzt.

Trump erhöht Druck auf Mexiko

Die Festnahme erfolgt vor dem Hintergrund wachsender Spannungen zwischen den USA und Mexiko. US-Präsident Donald Trump hatte wiederholt mit einem einseitigen Militäreinsatz auf mexikanischem Boden gedroht, sollte die Regierung von Präsidentin Claudia Sheinbaum nicht entschlossener gegen die Drogenkartelle vorgehen.

Die Festnahme von "Chapo Isidro" ist ein weiterer Schlag gegen hochrangige mutmaßliche Drogenhändler. Das US-Außenministerium und das FBI äußerten sich zunächst nicht zu dem Einsatz.