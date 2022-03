Schock-Moment bei der Oscar-Verleihung: Weil Chris Rock einen Witz über Will Smiths Ehefrau machte, ging dieser auf den Komiker los.

Comedian Chris Rock sollte eigentlich bei den 94. Oscars den Gewinner in der Kategorie "Bester Dokumentarfilm" ankündigen – dabei machte er auch einen Scherz auf Kosten von Jada Pinkett Smith – der nicht nur bei ihrem Ehemann schlecht ankam. "Jada, ich liebe dich", sagte er. Er könne es kaum erwarten, sie in der Fortsetzung des Films "Die Akte Jane" zu sehen. Der Hintergrund: Im Original von 1997 spielte Demi Moore mit kahl geschorenem Kopf die Hauptrolle – und nachdem Will Smiths Ehefrau Ende des vergangenen Jahres erst auf Instagram ihren krankheitsbedingten Haarausfall öffentlich gemacht hatte, erschien sie auf der Oscar-Verleihung nun ebenfalls mit Glatze.

Will Smith wirkte zunächst so, als lache er über die Aussage, während seine Frau ihre Augen verdrehte. Dann allerdings lief Will Smith auf die Bühne – und schlug Chris Rock mit flacher Hand ins Gesicht. Kurz herrschte Verwirrung im Publikum – doch schnell wurde klar, dass es sich um keine einstudierte Nummer handelte. Nachdem Smith wieder Platz genommen hatte, schrie er mit wütendem Gesichtsausdruck in Richtung Chris Rock: "Nimm den Namen meiner Frau nicht in deinen verdammten Mund."

Meaning will wasn’t at Chris’s rehearsal to practice a “bit” it was real https://t.co/A4aNbafHlo — joy-sey girl (@8MindBodySoul) March 28, 2022

VIA JAPANESE TELEVISION: The uncensored exchange between Will Smith and Chris Rock pic.twitter.com/j0Z184ZyXa — Timothy Burke (@bubbaprog) March 28, 2022