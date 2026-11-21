Nach über acht Jahren und fast zehn Milliarden Kilometern im All erreicht die europäisch-japanische Raumsonde "BepiColombo" an diesem Samstag ihr Ziel: den sonnennächsten Planeten Merkur. Möglich ist das auch durch österreichische Technik.

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Es ist erst das zweite Mal überhaupt, dass eine Mission aus der Nähe untersucht, was auf dem Gesteinsplaneten vor sich geht.

Diese Reise gilt in der Raumfahrt als eines der schwierigsten Manöver überhaupt. Der Grund dafür liegt direkt daneben: die Anziehungskraft der Sonne.

Das Paradoxon der Sonne

Wer zum Merkur fliegt, bekommt es mit der Schwerkraft der Sonne zu tun und wird immer schneller angezogen. Ohne gezieltes Gegensteuern geht nichts mehr und jede Sonde schleudert am Planeten vorbei.

Deshalb musste "BepiColombo" seit dem Start im Oktober 2018 insgesamt neun sogenannte Swing-by-Manöver an Erde, Venus und Merkur fliegen – allein um Energie abzubauen.

Start in Kourou, European Space Center in Französisch Guiana, am October 19, 2018. © AFP

Hitzeschilde aus Österreich trotzen 450 Grad

Vor Ort wartet die nächste Extrembelastung: Auf der Tagseite des Merkurs herrschen Temperaturen von bis zu plus 450 Grad Celsius, auf der Nachtseite fällt das Thermometer auf minus 180 Grad.

Damit die empfindliche Elektronik nicht verglüht, steckt in der Sonde Spezialtechnik aus Österreich: Spezielle Isolationsfolien wurden an der Montanuniversität Leoben auf ihre Belastbarkeit geprüft. Das Institut für Weltraumforschung (IWF) in Graz leitet das internationale Team für das Magnetometer auf dem japanischen Orbiter Mio.

Das macht die Sonde beim Merkur

Landen wird die Sonde auf dem extrem heißen Planeten allerdings nicht. Stattdessen trennt sich das Raumfahrzeug im Orbit in zwei eigenständige Forschungs-Orbiter, die den Merkur erstmals gleichzeitig aus unterschiedlichen Positionen untersuchen: Während die europäische Sonde (MPO) die Oberfläche in 3D kartiert sowie Gestein und inneren Aufbau analysiert, misst die japanische Sonde (Mio) das Magnetfeld und die Wechselwirkung mit dem Sonnenwind.