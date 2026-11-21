Trotz sinkender Teilnehmerzahlen kommt es bei den Sozialprotesten in Frankreich wieder zu schweren Krawallen. Besonders in einer Hafenstadt spitzt sich die Lage am sechsten Protestwochenende dramatisch zu.

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Die Protestwelle in Frankreich reißt nicht ab – und wird erneut von Gewalt überschattet. Am sechsten Wochenende in Folge lieferten sich gewaltbereite Gruppen am Rande der Kundgebungen heftige Auseinandersetzungen mit der Polizei.

Das Innenministerium zog am Abend eine ernüchternde Bilanz: 144 Menschen wurden festgenommen.

Brennende Barrikaden in Marseille

Während der große Demonstrationszug in der Hauptstadt Paris weitgehend friedlich blieb und die Polizei erst zum Abschluss eingreifen musste, eskalierte die Situation in anderen Landesteilen. Besonders angespannt war die Lage in Marseille.

Marseille on November 21, 2026. © APA/AFP/SYLVAIN THOMAS

Doch auch in Lyon, Nantes, Lille und Grenoble kam es laut Behörden zu Brandstiftungen, massiven Sachbeschädigungen und versuchten Plünderungen.

Gleichzeitig zeigt sich ein deutlicher Trend bei der Mobilisierung: Die Zahl der Demonstrierenden geht weiter zurück. Landesweit zählte das Innenministerium am Samstag 82.500 Teilnehmende, davon rund 21.500 in Paris. Bei den vorangegangenen Protesten waren noch deutlich mehr Menschen dem Aufruf gefolgt.