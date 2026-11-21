144 Festnahmen
Proteste und Krawalle in Frankreich flammen wieder auf
Die Protestwelle in Frankreich reißt nicht ab – und wird erneut von Gewalt überschattet. Am sechsten Wochenende in Folge lieferten sich gewaltbereite Gruppen am Rande der Kundgebungen heftige Auseinandersetzungen mit der Polizei.
Das Innenministerium zog am Abend eine ernüchternde Bilanz: 144 Menschen wurden festgenommen.
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Brennende Barrikaden in Marseille
Während der große Demonstrationszug in der Hauptstadt Paris weitgehend friedlich blieb und die Polizei erst zum Abschluss eingreifen musste, eskalierte die Situation in anderen Landesteilen. Besonders angespannt war die Lage in Marseille.
Doch auch in Lyon, Nantes, Lille und Grenoble kam es laut Behörden zu Brandstiftungen, massiven Sachbeschädigungen und versuchten Plünderungen.
Gleichzeitig zeigt sich ein deutlicher Trend bei der Mobilisierung: Die Zahl der Demonstrierenden geht weiter zurück. Landesweit zählte das Innenministerium am Samstag 82.500 Teilnehmende, davon rund 21.500 in Paris. Bei den vorangegangenen Protesten waren noch deutlich mehr Menschen dem Aufruf gefolgt.
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